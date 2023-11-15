Захарова назвала вступление Украины в НАТО неприемлемым в любом виде

Вступление Украины в НАТО для России неприемлемо в любом виде. Об этом 15 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы постоянно разъясняем нашу позицию по поводу вступления Украины в НАТО. По частям или без каких-то частей, в каком угодно виде, вступление Украины в Атлантический блок для России неприемлемо», — сказала она на брифинге.

Ранее, 11 ноября, бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен предложил принять в НАТО Украину в ее новых границах. Он отметил, что исключение из НАТО территории, которая контролируется Россией, уменьшит угрозу конфликта между альянсом и РФ.

Это предложение прокомментировал советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. 12 ноября он заявил, что Украине необходимы не предложения отказаться от части территорий для вступления в НАТО, а значительная военно-технологическая помощь.

До этого, 10 ноября, издание The Atlantic написало, что военный конфликт на Украине можно урегулировать по корейскому сценарию, разместив на территории государства военные базы НАТО.

16 октября президент России Владимир Путин в интервью медиакорпорации Китая заявил, что для России важен внеблоковый статус Украины, указав на то, что нельзя строить безопасность одних государств на основе подрыва безопасности других.

Ранее, 5 октября, российский лидер заявлял, что РФ всегда была против вступления Украины в НАТО, потому что расширение Североатлантического альянса к российским границам угрожает ее безопасности. При этом он отмечал, что Россия никогда не возражала против вступления Украины в Европейское экономическое сообщество, так как не видит в этом военной угрозы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг еще 21 апреля заявил, что все страны-союзницы выразили согласие со вступлением Украины в НАТО. Однако генеральный секретарь организации тогда не уточнил возможные сроки принятия страны в альянс.

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.