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Захарова назвала вступление Украины в НАТО неприемлемым в любом виде

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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Вступление Украины в НАТО для России неприемлемо в любом виде. Об этом 15 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы постоянно разъясняем нашу позицию по поводу вступления Украины в НАТО. По частям или без каких-то частей, в каком угодно виде, вступление Украины в Атлантический блок для России неприемлемо», — сказала она на брифинге.

Ранее, 11 ноября, бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен предложил принять в НАТО Украину в ее новых границах. Он отметил, что исключение из НАТО территории, которая контролируется Россией, уменьшит угрозу конфликта между альянсом и РФ.

Это предложение прокомментировал советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. 12 ноября он заявил, что Украине необходимы не предложения отказаться от части территорий для вступления в НАТО, а значительная военно-технологическая помощь.

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До этого, 10 ноября, издание The Atlantic написало, что военный конфликт на Украине можно урегулировать по корейскому сценарию, разместив на территории государства военные базы НАТО.

16 октября президент России Владимир Путин в интервью медиакорпорации Китая заявил, что для России важен внеблоковый статус Украины, указав на то, что нельзя строить безопасность одних государств на основе подрыва безопасности других.

Ранее, 5 октября, российский лидер заявлял, что РФ всегда была против вступления Украины в НАТО, потому что расширение Североатлантического альянса к российским границам угрожает ее безопасности. При этом он отмечал, что Россия никогда не возражала против вступления Украины в Европейское экономическое сообщество, так как не видит в этом военной угрозы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг еще 21 апреля заявил, что все страны-союзницы выразили согласие со вступлением Украины в НАТО. Однако генеральный секретарь организации тогда не уточнил возможные сроки принятия страны в альянс.

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.

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