Экс-генсек НАТО предложил принять Украину в альянс в новых границах

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять в НАТО Украину в ее новых границах. Об этом 11 ноября сообщила газета The Guardian.

«Пришло время сделать следующий шаг и направить Украине приглашение вступить в НАТО. Нам нужна новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина будет в центре НАТО», — заявил он.

Расмуссен отметил, что исключение из НАТО территории, которая контролируется Россией, уменьшит угрозу конфликта между альянсом и РФ. Он считает, что такой шаг не приведет к заморозке конфликта и передаче территорий.

«Абсолютное доверие к гарантиям 5-й статьи Североатлантического договора удержит Россию от наращивания атак на украинской территории внутри НАТО и тем самым высвободит украинские силы для выхода на линию фронта», — сказал бывший глава альянса.

По его словам, такое предложение похоже на введение бесполетной зоны над Украиной.

До этого, 10 ноября, издание The Atlantic написало, что военный конфликт на Украине можно урегулировать по корейскому сценарию, разместив на территории государства военные базы НАТО.

16 октября президент России Владимир Путин в интервью медиакорпорации Китая заявил, что для России важен внеблоковый статус Украины, указав на то, что нельзя строить безопасность одних государств на основе подрыва безопасности других.

Ранее, 5 октября, российский лидер заявлял, что РФ всегда была против вступления Украины в НАТО, потому что расширение Североатлантического альянса к российским границам угрожает ее безопасности. При этом он отмечал, что Россия никогда не возражала против вступления Украины в Европейское экономическое сообщество, так как не видит в этом военной угрозы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг еще 21 апреля заявил, что все страны-союзницы выразили согласие со вступлением Украины в НАТО. Однако генеральный секретарь организации тогда не уточнил возможные сроки принятия страны в альянс.

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.