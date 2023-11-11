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Экс-генсек НАТО предложил принять Украину в альянс в новых границах

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Фото: REUTERS/StringJakub Porzycki
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Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять в НАТО Украину в ее новых границах. Об этом 11 ноября сообщила газета The Guardian.

«Пришло время сделать следующий шаг и направить Украине приглашение вступить в НАТО. Нам нужна новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина будет в центре НАТО», — заявил он.

Расмуссен отметил, что исключение из НАТО территории, которая контролируется Россией, уменьшит угрозу конфликта между альянсом и РФ. Он считает, что такой шаг не приведет к заморозке конфликта и передаче территорий.

«Абсолютное доверие к гарантиям 5-й статьи Североатлантического договора удержит Россию от наращивания атак на украинской территории внутри НАТО и тем самым высвободит украинские силы для выхода на линию фронта», — сказал бывший глава альянса.

По его словам, такое предложение похоже на введение бесполетной зоны над Украиной.

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До этого, 10 ноября, издание The Atlantic написало, что военный конфликт на Украине можно урегулировать по корейскому сценарию, разместив на территории государства военные базы НАТО.

16 октября президент России Владимир Путин в интервью медиакорпорации Китая заявил, что для России важен внеблоковый статус Украины, указав на то, что нельзя строить безопасность одних государств на основе подрыва безопасности других.

Ранее, 5 октября, российский лидер заявлял, что РФ всегда была против вступления Украины в НАТО, потому что расширение Североатлантического альянса к российским границам угрожает ее безопасности. При этом он отмечал, что Россия никогда не возражала против вступления Украины в Европейское экономическое сообщество, так как не видит в этом военной угрозы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг еще 21 апреля заявил, что все страны-союзницы выразили согласие со вступлением Украины в НАТО. Однако генеральный секретарь организации тогда не уточнил возможные сроки принятия страны в альянс.

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.

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