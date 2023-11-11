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На Западе предположили урегулирование конфликта на Украине с введением баз НАТО

The Atlantic: Запад хочет урегулировать конфликт, разместив базы НАТО на Украине
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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На Западе считают, что военный конфликт на Украине можно урегулировать по корейскому сценарию, разместив на территории государства военные базы НАТО. Об этом в пятницу, 10 ноября, написала журналистка Энн Эпплбаум в статье для The Atlantic.

«Этот конфликт может закончиться так же, как когда-то закончилась корейская война: границы на нынешней линии фронта будут заморожены, а остальная часть Украины, как и Южная Корея, будет защищаться американскими гарантиями безопасности и даже базами США», — отмечается в публикации.

Обозреватель добавила, что слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в интервью для журнала The Economist о «патовой ситуации» на фронте возобновили разговоры на Западе о необходимости перемирия и прекращения военных действий.

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1 ноября Залужный в интервью рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ.

Украинский президент Владимир Зеленский не согласился с мнением Залужного. Он признал, что наступление ВСУ проходит сложно в связи с тем, что российские силы контролируют небо, но «это не патовая ситуация». При этом замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что высказывание Залужного было неуместным и вызвало панику у руководств стран Запада.

Позднее, 9 ноября, сообщалось, что в США спрогнозировали скорые переговоры по Украине из-за давления на Зеленского. Обозреватель Responsible Statecraft Тед Снайдер рассказал, что, по его мнению, помимо давления, исходящего изнутри внутриполитического и военного окружения Зеленского, дипломатическое давление исходит и от ведущих международных партнеров, поэтому Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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