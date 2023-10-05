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Путин назвал расширение НАТО в сторону границ РФ угрозой безопасности страны

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Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
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Россия всегда была против вступления Украины в НАТО, потому что расширение Североатлантического альянса к российским границам угрожает ее безопасности. Об этом 5 октября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Что касается НАТО — да, мы всегда были против [вступления Украины в альянс], и эта позиция имеет под собой определенные серьезные основания. Поскольку расширение НАТО к нашим границам непосредственно угрожает нашей безопасности», — заявил Путин.

При этом он отметил, что Россия никогда не возражала против вступления Украины в Европейское экономическое сообщество, так как не видит в этом военной угрозы.

«Что касается экономического взаимодействия любой страны, экономических союзов, мы не видим для себя никакой военной угрозы, поэтому не считаем себя вправе даже обсуждать эту тему. Это дело самой Украины и европейских государств», — подчеркнул президент РФ.

Также он добавил, что если Евросоюз готов принять к себе такую экономику, как у Украины, то «флаг в руки и вперед».

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На саммите стран НАТО в Вильнюсе, 11 июля, альянс решил, что Украина будет приглашена только тогда, когда выполнит необходимые условия. По итогам саммита решение о вступлении Украины в НАТО принято не было.

Позже, 12 июля, по результатам встречи НАТО в Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что результаты саммита могли бы быть лучше, если бы Украина все-таки получила приглашение вступить в альянс.

Ранее, 30 сентября 2022 года, Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.

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