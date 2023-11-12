Украине необходимы не предложения отказаться от части территорий для вступления в НАТО, а значительная военно-технологическая помощь. Об этом 12 ноября заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Люблю (сарказм) периодические странные предложения по «урегулированию конфликта на Украине». <...> Например, иногда можно услышать удивительные предложения, что Украина якобы легко могла бы вступить в НАТО... частями — территориями, [которые не вошли в состав России]», — написал Подоляк в своем Telegram-канале.

Он также задался вопросом, зачем озвучивать такие предложения, не предлагая Украине никаких гарантий.

При этом Подоляк добавил, что решением конфликта может стать только значительная военно-технологическая помощь Украине.

Выказывания о том, что Украина должна будет отказаться от части территорий, чтобы решить конфликт, уже не раз высказывали западные политики и журналисты.

В этот же день ведущий американского политического шоу Rising («Восстание») на канале The Hill TV Робби Соав констатировал, что конфликт на Украине подходит к тому моменту, когда Киеву придется начать вести переговоры с Москвой и пойти на территориальные уступки.

Кроме того, 11 ноября бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять в НАТО Украину в ее новых границах.

Еще 25 сентября в эфире канала Judging Freedom на YouTube американский радиоведущий Скотт Хортон предположил, что Украина может потерять Харьков и Одессу, если откажется от мирных переговоров с Россией. Он считает, что ради мира стране придется отказаться от значительного объема восточной части страны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.