Зеленский высказался об ожиданиях от саммита НАТО в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об ожидании от саммита НАТО в Вашингтоне усиления оборонной поддержки и политических решений по вступлению страны в альянс. Об этом 10 января он сказал журналистам по итогам переговоров с президентом Литвы Гитанасом Науседой, трансляция велась на его странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Хотелось бы получить две конкретные вещи: оборонное решение и политическое», — отметил он.

Говоря о политических решениях, украинский лидер указал на желание получить конкретный шаг на пути в НАТО. В вопросе обороны он хотел бы видеть улучшение систем противовоздушной обороны.

«И именно конкретные системы и конкретные ракеты, борющиеся против российской баллистики», — пояснил президент Украины.

Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9–11 июля.

В конце ноября Зеленский выразил сомнения в том, что у Украины когда-нибудь появится возможность стать членом НАТО. Тогда же министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что на саммите НАТО в 2024 году Украина не получит приглашения в Североатлантический альянс, что стало понятно на заседании глав МИД стран — членов альянса. По его словам, прием страны в НАТО может обернуться третьей мировой войной.

До этого, в августе, глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен предположил, что Украина может вступить в Североатлантический альянс, если согласится передать некоторые свои территории России, что также подтолкнет к завершению военного конфликта.

Украина 30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.