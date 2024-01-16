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В бундестаге посоветовали Киеву пожертвовать вступлением в НАТО ради мира с РФ

Вагенкнехт: Украине надо пожертвовать вступлением в НАТО ради переговоров с РФ
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Фото: TASS/IMAGO/Political-Moments
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Для начала мирных переговоров Украина должна пойти на уступки России. Таким мнением 14 января в эфире телеканала Tagesschau поделилась депутат бундестага Сара Вагенкнехт.

Комментируя вопрос о том, какие конкретные шаги должен предпринять Киев для начала переговоров с Москвой, Вагенкнехт заявила, что в первую очередь Украине необходимо отказаться от вступления в НАТО.

«Отказаться от стремления стать частью НАТО, от военных баз, от ракетных баз на своей территории», — заявила немецкий политик.

Она также добавила, что поставка Западом оружия Украине не способствовала усилению ее переговорных позиций. Всё произошло ровно наоборот, заявила депутат бундестага.

«Тезис, который нам всегда говорили: «Мы должны поставить оружие, чтобы переговорная позиция Украины улучшилась», не подтвердился вообще. Получилось наоборот: переговорная позиция [Украины] сегодня хуже, чем два года назад», — добавила Вагенкнехт.

Также она не исключила, что Киеву придется отказаться от притязания на территории, которые приняли решение о присоединении к России, обращает внимание «Газета.Ru».

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Ранее, 19 декабря, португальский генерал Жуан Виейра Борхес допустил, что территориальные уступки со стороны Украины станут частью мирного процесса с Россией. В обратном случае Россия не подпишет ни одного соглашения, заявил военный.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 20 декабря заявил, что на данный момент нет никаких предпосылок для переговоров с украинской стороной. Он также отметил, что «формулу мира» пытаются искать без участия России. По его мнению, у этого процесса вряд ли будут какие-то результаты.

До этого, 17 декабря, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что непримиримость президента Украины Владимира Зеленского относительно необходимости начать переговоры с Россией вместо продолжения военных действий может истребить население страны. Он подчеркнул, что Зеленскому потребовались миллиарды, чтобы продолжить конфликт после того, как мирное соглашение было близко.

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в Североатлантическом альянсе и якобы соответствует его стандартам.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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