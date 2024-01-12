В Киеве заявили о внедрении более 300 стандартов НАТО из 1,2 тыс.

На Украине к началу 2024 года внедрено 309 стандартов НАТО, заявил 12 января замминистра обороны страны Иван Гаврилюк.

«К началу 2024 года в министерстве обороны, Вооруженных силах и других составляющих сектора безопасности и обороны Украины уже внедрено 309 стандартов НАТО», — цитирует его «Укринформ».

По словам Гаврилюка, стандарты внедрили в том числе в части эксплуатации вооружения и военной техники. В текущем году планируется внедрить еще 50 стандартов Североатлантического альянса в секторе безопасности.

Ранее, 10 января, украинский лидер Владимир Зеленский заявил об ожидании от Совета НАТО – Украина усиления оборонной поддержки и политических решений по вступлению страны в альянс. Говоря о политических решениях, он указал на желание получить конкретный шаг на пути в НАТО. В вопросе обороны он хотел бы видеть улучшение систем противовоздушной обороны.

В декабре 2023 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса продолжат помогать Украине. Он обратил внимание на обязательства стран — членов НАТО по передаче Киеву дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО) и формированию центра для обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 в Румынии.

В интервью немецкому телеканалу Das Erste, которое транслировалось 1 декабря, генсек НАТО рассказал, что ситуация на Украине может ухудшиться из-за нехватки помощи со стороны западных стран.

Ранее, в ноябре, НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на 2024 год, включающую в себя вопросы энергобезопасности и подготовку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.