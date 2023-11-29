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НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на 2024 год

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Фото: REUTERS/SAUL LOEB
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НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на 2024 год, включающую в себя вопросы энергобезопасности и подготовку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 29 ноября сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Мы подписали обширную программу сотрудничества на 2024 год, которая включает взаимодействие по энергобезопасности и повышение совместимости сил Украины и НАТО», — сказал он журналистам по итогам заседания Совета Украина – НАТО на уровне глав МИДов.

Столтенберг также заявил, что стороны обсудили меры, которые должна предпринять Украина для сближения с НАТО. Они включают в себя реформирование системы военных закупок и реформу разведслужб.

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До этого, 28 ноября, издание Euractiv сообщило, что между странами — членами Североатлантического альянса на данный момент существуют те же разногласия по Украине, что и на июльском саммите. Тогда государства были готовы направить Украине приглашение присоединиться к альянсу, когда свое согласие дадут союзники и будут выполнены все условия. При этом США и Германия считают, что дискуссии о членстве Киева в альянсе могут начаться, когда он выполнит рекомендации ежегодной национальной программы.

Также в этот день офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил о начале переговорного процесса с Италией по вопросу соглашения о гарантиях безопасности Киеву. Как отмечается, предоставление Римом гарантий безопасности Киеву будет важным шагом к приближению членства страны в Евросоюзе (ЕС) и НАТО.

15 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО для России неприемлемо в любом виде.

До этого, 16 октября, президент России Владимир Путин в интервью медиакорпорации Китая заявил, что для России важен внеблоковый статус Украины, указав на то, что нельзя строить безопасность одних государств на основе подрыва безопасности других.

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.

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