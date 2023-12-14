Кандидат в президенты США призвал не включать Украину в НАТО

Соединенным Штатам Америки необходимо гарантировать России, что Украина не станет членом Североатлантического альянса. Об этом 13 декабря сообщает баллотирующийся на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами.

«Я думаю, что мы тратим $200 млрд из денег налогоплательщиков, которые лучше было бы использовать для защиты наших собственных границ. Но еще хуже, что это увеличивает риск третьей мировой войны, потому что это еще больше толкает Россию в руки Китая», ― заявил Рамасвами в ходе организованной телеканалом CNN панельной дискуссии Town Hall, которая состоялась в штате Айова.

По словам кандидата в президенты, Вашингтону также нужно пойти и на другие условия, например, сохранение суверенитета Украины с «некоторыми территориальными уступками» в виде русскоговорящих регионов. Подобные решения, считает Рамасвами, будут разумным способом прекратить украинский конфликт.

На прошлой неделе министр Великобритании по делам Европы Лео Доэрти заявил, что глава МИД Соединенного Королевства Джейс Кэмерон призывал союзников в ходе Совета Украина – НАТО «предпринимать практические шаги по направлению к членству Украины» в Североатлантическом альянсе.

30 ноября президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнения в том, что у Украины когда-нибудь появится возможность стать членом НАТО.

До этого, 29 ноября, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что на саммите НАТО в 2024 году Украина не получит приглашения в Североатлантический альянс, что стало понятно на заседании глав МИД стран — членов альянса. Он подчеркнул, что прием страны в НАТО может обернуться третьей мировой войной

Издание Euractiv 28 ноября сообщило, что между странами — членами НАТО на данный момент существуют те же разногласия по Украине, что и на июльском саммите. США и Германия считают, что дискуссии о членстве Украины в альянсе могут начаться только тогда, когда она выполнит рекомендации ежегодной национальной программы.

15 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО для России неприемлемо в любом виде.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.