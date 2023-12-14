Реклама
Прямой эфир
Мир
В «Киевстаре» заявили об атаке хакеров через учетную запись сотрудника
Мир
После девальвации песо в Аргентине цены на топливо выросли на 35–40%
Мир
В шведской школе ученикам задали на дом спланировать теракт
Политика
На прямую линию с президентом поступило более 2 млн вопросов россиян
Армия
В России разработали новый патрон повышенной пробиваемости для стрелкового оружия
Мир
Bloomberg заявило о возможном сокращении Нидерландами военпомощи Украине
Экономика
Производителей продуктов могут обязать использовать стандартную упаковку
Общество
В ЛНР сотрудники МЧС спасли вмерзших в лед лебедей
Мир
Politico заявила об обращении 12 стран ЕС к Боррелю с призывом снять санкции с Косово
Мир
Сенат США проголосовал за проект оборонного бюджета на 2024 год объемом в $886 млрд
Мир
Белоруссия прекратила действие договора с Украиной о сотрудничестве в области науки
Мир
Несколько министров Японии подали в отставку из-за скандала
Армия
Солдат ВСУ рассказал о сдаче в плен по совету служащего в ВС РФ брата
Мир
Байден назвал расследование об импичменте в отношении себя политическим трюком
Мир
В МИД РФ заявили о неготовности Киева к конструктивному диалогу с Москвой

Кандидат в президенты США призвал не включать Украину в НАТО

Кандидат в президенты США призвал пообещать РФ, что Украина не войдет в НАТО
0
Фото: Global Look Press/dpa/Soeren Stache
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенным Штатам Америки необходимо гарантировать России, что Украина не станет членом Североатлантического альянса. Об этом 13 декабря сообщает баллотирующийся на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами.

«Я думаю, что мы тратим $200 млрд из денег налогоплательщиков, которые лучше было бы использовать для защиты наших собственных границ. Но еще хуже, что это увеличивает риск третьей мировой войны, потому что это еще больше толкает Россию в руки Китая», ― заявил Рамасвами в ходе организованной телеканалом CNN панельной дискуссии Town Hall, которая состоялась в штате Айова.

По словам кандидата в президенты, Вашингтону также нужно пойти и на другие условия, например, сохранение суверенитета Украины с «некоторыми территориальными уступками» в виде русскоговорящих регионов. Подобные решения, считает Рамасвами, будут разумным способом прекратить украинский конфликт.

НАТО еще подождать: Украина опять не приблизилась к вступлению в альянс
Что на этот раз пообещали Киеву в Брюсселе и каковы настроения среди стран — членов блока

На прошлой неделе министр Великобритании по делам Европы Лео Доэрти заявил, что глава МИД Соединенного Королевства Джейс Кэмерон призывал союзников в ходе Совета Украина – НАТО «предпринимать практические шаги по направлению к членству Украины» в Североатлантическом альянсе.

30 ноября президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнения в том, что у Украины когда-нибудь появится возможность стать членом НАТО.

До этого, 29 ноября, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что на саммите НАТО в 2024 году Украина не получит приглашения в Североатлантический альянс, что стало понятно на заседании глав МИД стран — членов альянса. Он подчеркнул, что прием страны в НАТО может обернуться третьей мировой войной

Издание Euractiv 28 ноября сообщило, что между странами — членами НАТО на данный момент существуют те же разногласия по Украине, что и на июльском саммите. США и Германия считают, что дискуссии о членстве Украины в альянсе могут начаться только тогда, когда она выполнит рекомендации ежегодной национальной программы.

15 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО для России неприемлемо в любом виде.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023