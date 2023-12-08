В Великобритании рассказали об отношении к членству Украины в НАТО

Глава МИД Великобритании Джеймс Кэмерон в ходе Совета Украина – НАТО призывал союзников «предпринимать практические шаги по направлению к членству Украины» в альянсе. Об этом министр Соединенного Королевства по делам Европы Лео Дохерти заявил в пятницу, 8 декабря.

Информация, предоставленная Дохерти, стала ответом на парламентский запрос депутата британской палаты общин Джима Шэннона. Он спросил у Кэмерона о том, «какие недавние дискуссии он провел со своими европейскими коллегами о политической ситуации и ситуации с безопасностью на Украине».

Министр Великобритании по делам Европы подчеркнул в ответе на запрос, что государство продолжает обсуждать ситуацию на Украине с европейскими коллегами, и перечислил конкретные встречи Кэмерона, где поднимался этот вопрос. Он рассказал в том числе о позиции главы МИДа по вопросу членства Украины в Североатлантическом альянсе.

По словам Дохерти, 28–29 ноября Кэмерон присутствовал на встрече министров иностранных дел стран НАТО, где изложил амбиции Великобритании в отношении Украины и необходимость увеличения оборонного промышленного производства.

«На Совете НАТО – Украина он подчеркнул, что союзники должны продолжать оказывать поддержку и предпринимать практические шаги по направлению к членству Украины», — цитирует текст заявления Lenta.Ru.

4 декабря обозреватель американского издания Responsible Statecraft Бранко Марсетич заявил, что правительства США и Великобритании намеренно затягивают конфликт на Украине. По словам журналиста, утверждение, что Украина и Россия были в шаге от мирных переговоров, обоснованно. Марсетич считает, что достижению этого помешали государства — члены НАТО.

Ранее, 30 ноября, президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнения в том, что у Украины когда-нибудь появится возможность стать членом НАТО, передает RT.

До этого, 29 ноября, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что на саммите НАТО в 2024 году Украина не получит приглашения в Североатлантический альянс, о чем стало понятно на заседании глав МИД стран — членов альянса. Он подчеркнул, что прием страны в НАТО может обернуться третьей мировой войной, сообщает телеканал «360».

Издание Euractiv 28 ноября сообщило, что между странами — членами НАТО на данный момент существуют те же разногласия по Украине, что и на июльском саммите. США и Германия считают, что дискуссии о членстве Украины в альянсе могут начаться только тогда, когда она выполнит рекомендации ежегодной национальной программы.

Ранее, 24 ноября, депутат Верховной рады Давид Арахамия сообщил, что в 2022 году Джонсон отговорил украинскую сторону подписывать мирные соглашения с Россией. Украинский политик добавил, что Киев также не согласился на прекращение боевых действий, поскольку «это противоречит его Конституции, где прописан блоковый статус» страны.

15 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО для России неприемлемо в любом виде.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.