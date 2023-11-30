Зеленский усомнился в возможности Украины когда-нибудь вступить в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнения в том, что у Украины когда-нибудь появится возможность стать членом Североатлантического альянса (НАТО). Об этом он заявил 30 ноября, встречаясь со студентами во время поездки в Николаев.

«Как оно будет, мы точно не знаем, потому что это жизнь и это Россия. И точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО. Или мы не будем в НАТО», — отметил украинский лидер.

Отвечая на вопрос об укреплении национальной безопасности, глава государства сообщил, что это в настоящее время является приоритетным направлением.

В своем Telegram-канале президент Украины добавил, что встреча со студентами была «очень теплой, состоялся перспективный разговор».

До этого, 29 ноября, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что на саммите НАТО в 2024 году Украина не получит приглашения в Североатлантический альянс, о чем стало понятно на заседании глав МИД стран — членов альянса.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс и украинская сторона подписали программу сотрудничества на 2024 год, включающую в себя вопросы энергобезопасности и подготовку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что также обсуждались меры, которые должна предпринять страна для сближения с блоком, в том числе реформирование системы военных закупок и разведслужб.

Издание Euractiv 28 ноября сообщило, что между странами — членами НАТО на данный момент существуют те же разногласия по Украине, что и на июльском саммите. США и Германия считают, что дискуссии о членстве Украины в альянсе могут начаться только тогда, когда она выполнит рекомендации ежегодной национальной программы.

15 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО для России неприемлемо в любом виде.

Украина 30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.