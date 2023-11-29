Сийярто рассказал о перспективах вступления Украины в НАТО

На саммите НАТО в 2024 году Украина не получит приглашения в Североатлантический альянс, о чем стало понятно на заседании глав МИД стран — членов альянса. Об этом 29 ноября заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Сегодня союзники подчеркнули, что в нынешних обстоятельствах не может идти речи о членстве Украины в НАТО», — сказал он журналистам по итогам заседания Совета Украина – НАТО на министерском уровне. Его выступление транслировалось в соцсети Facebook (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Также Сийярто указал на то, что заседание Совета Украина – НАТО состоялось, несмотря на протесты Венгрии из-за нарушения прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

Накануне издание Euractiv сообщило, что между странами — членами НАТО на данный момент существуют те же разногласия по Украине, что и на июльском саммите. США и Германия считают, что дискуссии о членстве Украины в альянсе могут начаться только тогда, когда она выполнит рекомендации ежегодной национальной программы.

Тогда же, 28 ноября, офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил о начале переговорного процесса с Италией по вопросу соглашения о гарантиях безопасности Киеву. Предоставление Римом гарантий безопасности Киеву будет важным шагом к приближению членства страны в Евросоюзе и НАТО, отметили там.

15 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО для России неприемлемо в любом виде.

До этого, 16 октября, президент России Владимир Путин заявил, что для России важен внеблоковый статус Украины, указав на то, что нельзя строить безопасность одних государств на основе подрыва безопасности других.

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.