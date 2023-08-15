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В НАТО не исключили вступление Украины в обмен на отказ от части территорий
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В НАТО не исключили вступление Украины в обмен на отказ от части территорий

Глава офиса Столтенберга: Украина может быть принята в НАТО, если уступит России некоторые территории
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Фото: ТАСС/dpa/Kay Nietfeld
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Глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен предположил, что Украина может вступить в Североатлантический альянс, если согласится передать некоторые свои территории России, что также подтолкнет к завершению военного конфликта. Об этом 15 августа пишет норвежское издание VG.

«Я полагаю, что одним из решений может быть то, что Украина откажется от территорий и получит взамен членство в НАТО. <...> Я не говорю, что так и должно быть. Но, возможно, это и есть решение», — заявил Йенссен.

Кроме того, глава штаба сообщает, что, как и ранее, Украина должна самостоятельно решать вопросы о проведении любых переговоров с Россией, а также то, на каких условиях они будут вестись. Также Йенссен добавил, что важно обсудить будущее вступление Украины в альянс, а также уровень безопасности в стране по завершении военного конфликта.

На саммите стран НАТО в Вильнюсе, 11 июля, альянс решил, что Украина будет приглашена только тогда, когда выполнит необходимые условия, когда она выполнит условия для вступления. По итогам саммита решение о вступлении Украины в НАТО принято не было.

Позже, 12 июля, по результатам встречи НАТО в Вильнюсе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что результаты саммита могли бы быть лучше, если бы Украина все-таки получила приглашение вступить в альянс.

Ранее, 30 сентября 2022 года, Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.

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