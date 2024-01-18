В Белом доме заявили о намерении не позволить Ирану создать ядерное оружие
США не позволят Ирану создать ядерное оружие. Об этом 18 января заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Мы не хотим видеть Иран с ядерным оружием. Это было бы плохо для всего региона, если не для всего мира», — сказал он на борту самолета Air Force One по пути в Роли, штат Северная Каролина.
Кирби отметил, что в случае если Иран не согласится на дипломатическое урегулирование данного вопроса, есть другие пути.
Ранее, 29 декабря, представитель МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что страна отвергает критику Франции, Германии, Великобритании и США о том, что государство нарастило объемы производства обогащения урана. По его словам, Иран не нарушает норм, а действует в соответствии со своей мирной ядерной программой.
В свою очередь, в МАГАТЭ 26 декабря заявили, что Иран вновь нарастил объемы производства обогащенного до 60% урана до примерно 9 кг в месяц на своих ядерных объектах в Фордо и Натанзе после небольшой паузы в июне этого года. На следующий день глава Организации атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что никаких новых работ по наращиванию производства урана в стране не проводилось.
5 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с иранским коллегой Xоссейном Амиром Абдоллахианом, в рамках которой они обсудили ряд актуальных международных тем, включая ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и перспективы возобновления имплементации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.
Лавров 13 июля заявил, что СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы / Соглашение по иранской ядерной программе) по иранской ядерной программе был разрушен США. По его словам, Вашингтон вопреки всем требованиям Устава ООН отказался выполнять принятую консенсусом резолюцию СБ ООН.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 4 июня указал на капитуляцию МАГАТЭ перед властями Ирана из-за решения агентства закрыть расследование дела об обогащении урана до 83,7% на ядерном объекте в Фордо. Политик отметил, что данное решение будет черным пятном на репутации агентства, потому что Иран якобы продолжает лгать МАГАТЭ.
28 февраля в отчете МАГАТЭ указывалось, что запасы обогащенного до 60% урана выросли в Иране на 40% по сравнению с ноябрем 2022 года. В агентстве отметили, что запасы обогащенного урана растут на протяжении девяти кварталов подряд.
1 февраля МАГАТЭ заявило о выявленном нарушении на ядерном объекте в Фордо. Инспекция агентства обнаружила незаявленное изменение в соединении между двумя каскадами центрифуг IR-6, которые обогащают уран до 60%.
До этого, 30 января Нетаньяху заявил, что в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсуждалось усиление альянса двух стран против Ирана. По его словам, стороны пришли к единству мнения в том, что власти страны не должны получить ядерное оружие.
В 2015 году между Ираном, странами-посредниками и США был заключен так называемый всеобъемлющий план действий, который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора. При этом Тегеран заявлял, что не намерен разрабатывать ядерное оружие и осваивает атом в мирных целях.