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В Белом доме заявили о намерении не позволить Ирану создать ядерное оружие

Кирби: США не позволят Ирану создать ядерное оружие
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Фото: TASS/Zuma
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США не позволят Ирану создать ядерное оружие. Об этом 18 января заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы не хотим видеть Иран с ядерным оружием. Это было бы плохо для всего региона, если не для всего мира», — сказал он на борту самолета Air Force One по пути в Роли, штат Северная Каролина.

Кирби отметил, что в случае если Иран не согласится на дипломатическое урегулирование данного вопроса, есть другие пути.

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Ранее, 29 декабря, представитель МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что страна отвергает критику Франции, Германии, Великобритании и США о том, что государство нарастило объемы производства обогащения урана. По его словам, Иран не нарушает норм, а действует в соответствии со своей мирной ядерной программой.

В свою очередь, в МАГАТЭ 26 декабря заявили, что Иран вновь нарастил объемы производства обогащенного до 60% урана до примерно 9 кг в месяц на своих ядерных объектах в Фордо и Натанзе после небольшой паузы в июне этого года. На следующий день глава Организации атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что никаких новых работ по наращиванию производства урана в стране не проводилось.

5 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с иранским коллегой Xоссейном Амиром Абдоллахианом, в рамках которой они обсудили ряд актуальных международных тем, включая ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и перспективы возобновления имплементации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Лавров 13 июля заявил, что СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы / Соглашение по иранской ядерной программе) по иранской ядерной программе был разрушен США. По его словам, Вашингтон вопреки всем требованиям Устава ООН отказался выполнять принятую консенсусом резолюцию СБ ООН.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 4 июня указал на капитуляцию МАГАТЭ перед властями Ирана из-за решения агентства закрыть расследование дела об обогащении урана до 83,7% на ядерном объекте в Фордо. Политик отметил, что данное решение будет черным пятном на репутации агентства, потому что Иран якобы продолжает лгать МАГАТЭ.

28 февраля в отчете МАГАТЭ указывалось, что запасы обогащенного до 60% урана выросли в Иране на 40% по сравнению с ноябрем 2022 года. В агентстве отметили, что запасы обогащенного урана растут на протяжении девяти кварталов подряд.

1 февраля МАГАТЭ заявило о выявленном нарушении на ядерном объекте в Фордо. Инспекция агентства обнаружила незаявленное изменение в соединении между двумя каскадами центрифуг IR-6, которые обогащают уран до 60%.

До этого, 30 января Нетаньяху заявил, что в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсуждалось усиление альянса двух стран против Ирана. По его словам, стороны пришли к единству мнения в том, что власти страны не должны получить ядерное оружие.

В 2015 году между Ираном, странами-посредниками и США был заключен так называемый всеобъемлющий план действий, который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора. При этом Тегеран заявлял, что не намерен разрабатывать ядерное оружие и осваивает атом в мирных целях.

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