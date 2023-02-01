МАГАТЭ заявило о выявлении нарушения на ядерном объекте в Иране
Деятельность на иранском ядерном объекте в Фордо противоречит обязательствам, взятым на себя Тегераном. Об этом 1 февраля сообщило агентство Reuters cо ссылкой на заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Как отмечает агентство, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обеспокоен тем, как работает иранский ядерный объект.
«Иран внес существенные изменения в информацию о конструкции завода по обогащению топлива в Фордо в отношении производства высокообогащенного урана без предварительного уведомления агентства», — говорится в заявлении организации.
В частности, внезапная инспекция МАГАТЭ в Фордо обнаружила на ядерном объекте незаявленное изменение в соединении между двумя каскадами центрифуг IR-6, которые обогащают уран до 60%.
В 2015 году между Ираном, странами-посредниками и США был заключен так называемые Всеобъемлющий план действий, который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора. При этом Тегеран заявлял, что не намерен разрабатывать ядерное оружием и осваивает атом в мирных целях.
31 января в интервью телеканалу CNN премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова применить силу против Тегерана, если это единственный фактор, способный остановить ядерную программу Ирана.
Днем ранее Нетаньяху заявил, что в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсуждалось усиление альянса двух стран против Ирана. По его словам, стороны пришли к единству мнению в том, что власти страны не должны получить ядерное оружие.