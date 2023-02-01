Реклама
Прямой эфир
Мир
Politico узнала о планах отказать Украине в быстром вступлении в ЕС
Мир
МАГАТЭ заявило о выявлении нарушения на ядерном объекте в Иране
Мир
Подоляк обвинил Twitter в снижении популярности Украины в соцсети
Спорт
Овечкин занял шестое место в списке лучших игроков в истории НХЛ
Экономика
Сохранение условий сделки ОПЕК+ может закрепить цену нефти на уровне $80-90 за баррель
Мир
Зеленский обвинил власти Грузии в намерении «убить» Саакашвили
Мир
Три человека пострадали и один погиб в результате стрельбы в Вашингтоне
Мир
СБ ООН запланировал заседание по Украине на 24 февраля
Мир
МИД указал на нестыковки в отчете Международного союза электросвязи по Украине
Мир
В Швейцарии беженцы с Украины подали в суд из-за низких выплат
Происшествия
Со склада ЦУМа в Москве украли технику Apple почти на 5,5 млн рублей
Мир
На Украине заявили о возможной мобилизации ограниченно пригодных к службе
Сюжет:

МАГАТЭ заявило о выявлении нарушения на ядерном объекте в Иране

0
Фото: AP Photo/Vahid Salem
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Деятельность на иранском ядерном объекте в Фордо противоречит обязательствам, взятым на себя Тегераном. Об этом 1 февраля сообщило агентство Reuters cо ссылкой на заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Скорее мертв, чем жив: США «похоронили» ядерную сделку с Ираном
Вместо этого Вашингтон решил наладить отношения с Эр-Риядом

Как отмечает агентство, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обеспокоен тем, как работает иранский ядерный объект.

«Иран внес существенные изменения в информацию о конструкции завода по обогащению топлива в Фордо в отношении производства высокообогащенного урана без предварительного уведомления агентства», — говорится в заявлении организации.

В частности, внезапная инспекция МАГАТЭ в Фордо обнаружила на ядерном объекте незаявленное изменение в соединении между двумя каскадами центрифуг IR-6, которые обогащают уран до 60%.

В 2015 году между Ираном, странами-посредниками и США был заключен так называемые Всеобъемлющий план действий, который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора. При этом Тегеран заявлял, что не намерен разрабатывать ядерное оружием и осваивает атом в мирных целях.

31 января в интервью телеканалу CNN премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова применить силу против Тегерана, если это единственный фактор, способный остановить ядерную программу Ирана.

Днем ранее Нетаньяху заявил, что в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсуждалось усиление альянса двух стран против Ирана. По его словам, стороны пришли к единству мнению в том, что власти страны не должны получить ядерное оружие.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023