Нетаньяху заявил об обсуждении с Блинкеном укрепления альянса против Ирана

В ходе переговоров премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсуждалось усиление альянса двух стран против Ирана. Об этом 30 января заявил глава правительства Израиля по итогам встречи с главой американской дипломатии.

По его словам, стороны пришли к единству мнения в том, что власти Ирана не должны получить ядерное оружие.

«У нас состоялся отличный разговор по поводу выработки единой политики и попыток совместной работы над предотвращением опасности», — подчеркнул Нетаньяху.

Он пообещал сделать всё, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие и средства его доставки.

Накануне официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что вооруженные силы США не участвовали в ударах по Ирану. От дальнейших комментариев он отказался.

Мощный взрыв прогремел на иранском военном заводе в Исфахане в ночь на 29 января. Погибших не было. Власти Ирана начали расследование причин взрыва.

Как отмечало агентство Reuters со ссылкой на источник в США, по-видимому, Израиль был причастен к инциденту. О том, что официальные лица США указывали на роль Израиля в нападении на объекты инфраструктуры Ирана, сообщила и The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников.

По данным издания, удар беспилотником по иранскому оборонному комплексу нанесли израильтяне потому, что вместе с США пытаются сдержать ядерные и военные амбиции Тегерана.

Посольство России в Иране сообщило, что вечером 28 января около 23:30 на завод была произведена атака с применением беспилотников. Уточнялось, что в результате работы системы противовоздушной обороны один дрон был сбит, еще два аппарата перехвачены и уничтожены.

Телеканал Al Arabiya заявил, что удар заводу нанесли США и «еще одна страна». По данным телеканала, удар был призван «продемонстрировать Ирану и России» готовность США противодействовать строительству заводов «по производству и экспорту баллистического оружия».