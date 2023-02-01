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Нетаньяху не исключил применения военной силы против Ирана

Премьер Израиля Нетаньяху допустил возможность применения военной силы против Ирана
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Фото: Global Look Press/dpa/Ilia Yefimovich
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что угроза применения силы может оказаться единственным фактором, способным остановить ядерную программу Ирана. Об этом он сказал 31 января в интервью телеканалу CNN.

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По словам израильского премьера, если сдерживание не увенчается успехом, то «не будет другого выбора, кроме как действовать».

«Я не думаю, что иранцы хотят войны, потому что они проиграют. Они очень осторожно к этому относятся. Но я бы сказал, что если такая страна хочет иметь ядерное оружие, то вы можете подписать сотню соглашений с ними, но они не будут выполняться. Из пяти таких стран, пытавшихся получить ядерное оружие, три были остановлены с помощью военной силы», — добавил Нетаньяху.

Он уточнил, что речь об Ираке при Саддаме Хусейне, Сирии, и Ливии при Муаммаре Каддафи, которой США, по его словам, пригрозили военными действиями.

Накануне Нетаньяху заявил, что в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсуждалось усиление альянса двух стран против Ирана. По его словам, стороны пришли к единству мнения в том, что власти страны не должны получить ядерное оружие.

Мощный взрыв прогремел на военном заводе в Исфахане в ночь на 29 января. Позднее посольство РФ в Иране уточнило, что объект атаковали беспилотники. Также телеканал Al Arabiya заявил, что удар по заводу нанесли США и «еще одна страна». Иранское агентство IRNA обвинило Израиль в медиаатаке на фоне происшествий в Иране.

На следующий день официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, в свою очередь, что вооруженные силы США не участвовали в ударах по Ирану, а МИД Израиля отказался комментировать данный инцидент.

МИД РФ осудил, в свою очередь, атаку беспилотников на военный завод в Иране. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что подобные деструктивные действия могут привести к непредсказуемым последствиям для мира.

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