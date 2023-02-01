Нетаньяху не исключил применения военной силы против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что угроза применения силы может оказаться единственным фактором, способным остановить ядерную программу Ирана. Об этом он сказал 31 января в интервью телеканалу CNN.

По словам израильского премьера, если сдерживание не увенчается успехом, то «не будет другого выбора, кроме как действовать».

«Я не думаю, что иранцы хотят войны, потому что они проиграют. Они очень осторожно к этому относятся. Но я бы сказал, что если такая страна хочет иметь ядерное оружие, то вы можете подписать сотню соглашений с ними, но они не будут выполняться. Из пяти таких стран, пытавшихся получить ядерное оружие, три были остановлены с помощью военной силы», — добавил Нетаньяху.

Он уточнил, что речь об Ираке при Саддаме Хусейне, Сирии, и Ливии при Муаммаре Каддафи, которой США, по его словам, пригрозили военными действиями.

Накануне Нетаньяху заявил, что в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсуждалось усиление альянса двух стран против Ирана. По его словам, стороны пришли к единству мнения в том, что власти страны не должны получить ядерное оружие.

Мощный взрыв прогремел на военном заводе в Исфахане в ночь на 29 января. Позднее посольство РФ в Иране уточнило, что объект атаковали беспилотники. Также телеканал Al Arabiya заявил, что удар по заводу нанесли США и «еще одна страна». Иранское агентство IRNA обвинило Израиль в медиаатаке на фоне происшествий в Иране.

На следующий день официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, в свою очередь, что вооруженные силы США не участвовали в ударах по Ирану, а МИД Израиля отказался комментировать данный инцидент.

МИД РФ осудил, в свою очередь, атаку беспилотников на военный завод в Иране. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что подобные деструктивные действия могут привести к непредсказуемым последствиям для мира.