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Лавров обсудил ситуацию вокруг сектора Газа с главой МИД Ирана

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Министр иностранных дер РФ Сергей Лавров 5 декабря провел встречу с иранским коллегой Xоссейном Амиром Абдоллахианом, в рамках которой они обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом говорится на сайте МИД России.

«Министры обсудили ряд актуальных международных тем, включая ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, перспективы возобновления имплементации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также отдельные региональные сюжеты, представляющие взаимный интерес», — сказано в сообщении ведомства РФ.

Отмечается, что они также рассмотрели вопросы, касающиеся расширения взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами и практической реализацией договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях. Кроме того, был подтвержден настрой на укрепление дружественных российско-иранских отношений.

В дипведомстве напомнили, что Лавров и Абдоллахианом в Москве также подписали документ о противодействии санкциям. Переговоры прошли на встрече глав МИД прикаспийских государств: России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркменистана.

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Визит в рамках саммита по ситуации в секторе Газа станет первым после примирения двух стран

Ранее в этот день информагентство Tasnim News Agency сообщило, что иранский президент Ибрахим Раиси 7 декабря посетит Москву с официальным однодневным визитом. Ожидается, что состоятся двусторонние консультации, в том числе по экономическому взаимодействию, и будут затронуты региональные и международные вопросы, в частности, касающиеся обстановки в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны анклава, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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