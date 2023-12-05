Россия и Иран подписали документ о противодействии санкциям

Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан 5 декабря в Москве подписали документ о противодействии санкциям.

Документ называется «Декларация РФ и Исламской Республики Иран о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер».

Переговоры прошли на министерской встрече глав МИД прикаспийских государств: России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркменистана.

Ранее в этот день иранское информагентство Tasnim News Agency сообщило, что президент Ирана Ибрахим Раиси 7 декабря посетит Москву с официальным однодневным визитом. Ожидается, что Москва и Тегеран проведут двусторонние консультации, в том числе по экономическому взаимодействию, и обсудят ряд региональных и международных вопросов, в частности, обстановку в секторе Газа.

До этого, 26 сентября, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Раиси. Сообщалось, что во время беседы лидеры двух стран подтвердили настрой укреплять торгово-экономические связи и продвигать совместные проекты в энергетике и транспорте.

22 сентября на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИД России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амир Абдоллахианом. Они подтвердили настрой Москвы и Тегерана на дальнейшее наращивание политического диалога на различных уровнях и взаимовыгодного сотрудничества во всех областях, представляющих обоюдный интерес.