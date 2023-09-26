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Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин информировал о деятельности российского миротворческого контингента, в том числе по оказанию гуманитарной помощи мирным жителям, защите прав и безопасности армянского населения Нагорного Карабаха», — сказано в сообщении.

Во время разговора, состоявшегося по инициативе Раиси, лидеры двух стран обменялись мнениями о ситуации вокруг Нагорного Карабаха и обсудили проблематику нормализации армяно-азербайджанских отношений. Президенты России и Ирана обозначили важность мирного решения всех вопросов с использованием политико-дипломатических средств.

Также во время разговора лидеры двух стран подтвердили настрой укреплять торгово-экономические связи и продвигать совместные проекты в энергетике и транспорте. Согласно сообщению МИДа, Раиси и Путин высказали обоюдный интерес в создании консультативной региональной платформы «3+3», включающей Азербайджан, Армению, Грузию, Россию, Иран и Турцию.

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Ранее в этот день замдиректора «Агроэкспорта» Андрей Кучеров сообщил «Известиям», что к 2030 году объем поставок российской продукции агропромышленного комплекса (АПК) в Иран может вырасти до $4,5 млрд. По его словам, большим потенциалом обладают поставки в Исламскую Республику соевого и рапсового масел, зернобобовых, говядины, баранины и мяса птицы.

До этого, 22 сентября, на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИД России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амир Абдоллахианом. Они подтвердили настрой Москвы и Тегерана на дальнейшее наращивание политического диалога на различных уровнях и взаимовыгодного сотрудничества во всех областях, представляющих обоюдный интерес.

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