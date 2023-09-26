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Объем поставок сельхозпродукции из РФ в Иран может вырасти к 2030 году до $4,5 млрд

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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К 2030 году объем поставок российской продукции агропромышленного комплекса (АПК) в Иран может вырасти до $4,5 млрд. Об этом «Известиям» сообщил замдиректора «Агроэкспорта» Андрей Кучеров. По его словам, большим потенциалом обладают поставки в Исламскую Республику соевого и рапсового масел, зернобобовых, говядины, баранины и мяса птицы.

«По нашему прогнозу, к 2030 году объем поставок в Иран в стоимостном выражении может вырасти до $4,5 млрд. Есть все возможности нарастить экспорт пшеницы, подсолнечного масла, кукурузы, ячменя. Уверен, что наша деловая миссия поможет создать условия для расширения ассортимента поставок продукции АПК и налаживания контактов между нашими странами», — сказал Кучеров по итогам пленарной сессии «Россия – Иран: взаимовыгодное сотрудничество в сфере торговли продукцией АПК», которая прошла 25 сентября в Тегеране.

Как рассказал «Известиям» директор департамента международного сотрудничества и развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России Максим Маркович, Иран — одно из крупнейших государств на Ближнем Востоке, а также важный торговый партнер России в регионе.

«Товарооборот продукции АПК между странами в последние годы стабильно растет и с 2020 года увеличился более чем вдвое», — отметил Маркович.

По его словам, углубление деловых связей позволит создать новые каналы поставок и расширить ассортимент продукции АПК в торговле РФ.

Советник руководителя Россельхознадзора Василий Лавровский заметил, что текущий год стал одним из самых насыщенных с точки зрения интенсивности контактов контрольно-надзорных служб.

«В настоящее время ожидаем аттестацию шести предприятий — производителей мяса птицы, а также окончательных результатов рассмотрения анкет производителей говядины и баранины. Кроме того, направлен запрос ветеринарно-санитарных требований для поставок мяса индейки», — пояснил он.

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Как устроен товарооборот между двумя странами

Ранее, 22 сентября, глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке подтвердили обоюдный настрой на сотрудничество стран во всех областях.

До этого, 30 августа, в посольстве республики в Москве сообщили, что Россия и Иран подписали соглашение о сотрудничестве в области стандартизации товаров, импортируемых из двух стран. Руководитель Росстандарта Антон Шалаев подчеркнул, что подписание соглашения обеспечит эффективное взаимодействие государств на долгие годы.

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