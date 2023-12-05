СМИ сообщили о готовящемся визите Раиси в Москву 7 декабря

Президент Ирана Ибрахим Раиси в четверг, 7 декабря, посетит Москву с официальным однодневным визитом, сообщает 5 декабря иранское информагентство Tasnim News Agency в своем Telegram-канале.

«Утром в четверг президент [Ирана] отправится в Москву по официальному приглашению президента России [Владимира] Путина во главе высокопоставленной политико-экономической делегации», — говорится в сообщении.

Ожидается, что Москва и Тегеран проведут двусторонние консультации, в том числе по экономическому взаимодействию, и обсудят ряд региональных и международных вопросов, в частности, обстановку в секторе Газа.

26 сентября президент России провел телефонные переговоры с Раиси. Сообщалось, что во время беседы лидеры двух стран подтвердили настрой укреплять торгово-экономические связи и продвигать совместные проекты в энергетике и транспорте.

Ранее, 22 сентября, на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИД России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амир Абдоллахианом. Они подтвердили настрой Москвы и Тегерана на дальнейшее наращивание политического диалога на различных уровнях и взаимовыгодного сотрудничества во всех областях, представляющих обоюдный интерес.