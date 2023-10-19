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Право на оружие: ограничения ООН в отношении Ирана утратили силу

Однако в Европе и США не намерены отказываться от режима санкций
Фото: Getty Images/NurPhoto
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Во вторник, 18 октября, положения резолюции Совета Безопасности ООН 2231, касавшиеся финансовых и юридических ограничений в отношении Ирана, утратили свою силу. Это означает, что с точки зрения международного права Тегеран может свободно торговать оружием и требовать разморозки арестованных активов. В Вашингтоне и Брюсселе отказались снимать наложенные санкции. Москва собирается воспользоваться законным правом активизировать сотрудничество с Исламской Республикой. Подробности — в материале «Известий».

Еще раз о международном праве

20 июля 2015 года СБ ООН единогласно принял резолюцию 2231 (2015). Этот документ закрепил достигнутое ранее соглашение по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Иранская ядерная программа была поставлена под международный контроль. Также в отношении Исламской Республики вводился ряд ограничительных мер, в частности касающихся экспорта и импорта вооружений и кооперации в сфере обороны. Среди прочего на восемь лет вводился запрет на сотрудничество с Ираном в области ракетных технологий. В соответствии с положениями резолюции 18 октября 2023 года (так называемый переходный день) они прекратили свое действие. Государства, вводившие санкции, должны будут их отменить.

Однако этого не произойдет. Еще в августе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом не будет отменять введенные ограничения. «Позвольте мне разъяснить ряд вещей. В любом случае при любых обстоятельствах Иран не получит смягчения санкций», — сказал он в эфире PBC. Еще раньше, в марте нынешнего года, Джо Байден продлил действие рестрикций в отношении Ирана, так как политика Исламской Республики представляет «исключительную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов».

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Фото: Global Look Press/Samuel Corum - Pool via CNP

За месяц до даты «переходного дня» верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что еще три из восьми подписантов (Франция, Германия, Великобритания) также не намерены отказываться от режима санкций по истечении срока, указанного в СВПД и резолюции Совбеза.

«Министры иностранных дел заявляют, что Иран не соблюдает [свои обязательства] с 2019 года, и считают, что данная проблема не была решена с помощью механизма разрешения споров, [прописанного в резолюции СБ ООН]. Они выражают намерение не предпринимать шагов по отмене дальнейших санкций в переходный день СВПД — 18 октября 2023 года», — отметил Боррель.

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Наконец, за день до указанной даты с аналогичным заявлением выступило руководство Европейского союза. «Европейский совет решил предпринять необходимые шаги для сохранения ограничительных мер в рамках режима нераспространения в отношении Ирана. По мнению совета, существуют веские причины воздержаться от снятия этих ограничений», — говорится в заявлении высшего политического органа ЕС.

иранские ракеты
Фото: Global Look Press/Irgc Official Webiste

На эти события отреагировала Москва. В весьма жестком заявлении российский МИД обвинил Вашингтон и Брюссель не только в невыполнении взятых обязательств в рамках отдельного соглашения, но и в целенаправленном разрушении механизмов международного права.

«Стремясь свести политические счеты с Тегераном, Запад бьет прямой наводкой по СВПД, открыто демонстрируя пренебрежение к международному праву, Уставу ООН и авторитету Совета Безопасности. Обещания нынешней администрации США отказаться от политики максимального давления на Иран и вернуться в ядерную сделку так и остались на словах. <…> Односторонние решения, принимаемые на Западе в угоду неуемным амбициям и фобиям, являются проявлением недоговороспособности и заведомо не влекут правовых последствий для других стран, которые с должным уважением относятся к международному праву и своим обязательствам», — сказано в заявлении.

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Вопросов больше нет

Об отсутствии правовых последствий для Тегерана 18 октября заявил заместитель министра иностранных дел Али Багери Кани, указав, что с этого дня его страна считает себя свободной от всех ограничений, перечисленных в СВПД и резолюции Совбеза.

иранские ракеты
Фото: Getty Images/NurPhoto

«На сегодняшний день все ограничения, наложенные на физических и юридических лиц, указанных в резолюции 2231, в том числе положения о заморозке иранских активов, заканчивают свое действие, и их список будет удален с сайта ООН», — написал дипломат в соцсети X.

Как подчеркнул Кани, это относится также ко «всем ограничениям, несправедливо введенным в отношении деятельности и поставок, связанных с баллистическими ракетами, в Исламскую Республику Иран и из нее».

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Как отмечает востоковед Андрей Онтиков, никаких формальных и юридических препон для сотрудничества в области ракетных технологий больше нет.

— Формальных запретов теперь нет, причем это справедливо также в плане поставок определенных компонентов, материалов и технологий. Такие страны, как Россия и Китай, являющиеся постоянными членами Совбеза ООН, в принципе отныне не имеют никаких ограничений в этой сфере. Кроме того, снимаются ограничения на финансовую и экономическую деятельность Ирана, связанную с ракетной областью, а также ряд ограничений, введенных ЕС и другими игроками в отношении определенных физических и юридических лиц стран, — прокомментировал эксперт.

ракетная программа
Фото: Getty Images/NurPhoto

Для практической реализации механизмов сотрудничества необходимо решить проблему проведения финансовых операций, так как Иран из-за санкций до сих пор отключен от SWIFT. В начале года после подписания соглашения о работе по упрощению финансовых и банковских операций между представителями центральных банков РФ и Ирана этот вопрос был частично решен. Фактически было проведено объединение межбанковских систем двух государств, что позволило Тегерану подключиться к 106 нероссийским банкам.

Снятие ограничительных мер ООН с Ирана дает Москве перспективы расширять военно-техническое сотрудничество с Ираном, отмечает ведущий научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Нина Мамедова в беседе с «Известиями».

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— У обеих стран есть такая заинтересованность, им есть что покупать и что поставлять. Иранцы ждали этого с большим оптимизмом. Возможно, и для России теперь в большей степени откроется иранский рынок. Кроме того, РФ и Иран уже проводят совместные учения. Это тоже своего рода военное сотрудничество. Москву интересует возможность участия в тех маневрах, которые проводит Иран в своих южных морях. Это то, что не попадает под санкции, — резюмировала эксперт.

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