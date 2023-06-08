Штатам назло: Иран и Саудовская Аравия захотели создать военный союз

Тегеран предложил Эр-Рияду создать в регионе коалицию для обеспечения морской безопасности. Нормализация отношений между двумя соперниками идет полным ходом, на этой неделе возобновили работу дипмиссии Ирана в Саудовской Аравии. Насколько примирение и возможное создание нового военного союза отвечают интересам России в регионе — разбирались «Известия».

Создание коалиции

«Командующий иранских ВМС контр-адмирал Шахрам Ирани сказал, что ряд стран региона, включая Иран и Саудовскую Аравию, собираются сформировать новую морскую коалицию для действий в северной акватории Индийского океана» — такое сообщение опубликовало иранское агентство Mehr.

Иран также напомнил о морском союзе Тегерана с Москвой и Пекином, в рамках которого страны ежегодно проводят учения ВМС. По словам высокопоставленного военного, также состоялись военно-морские маневры Ирана с Оманом.

Тем временем другие страны, включая Бахрейн, Индию, Ирак, Катар, ОАЭ, Пакистан, также хотели бы сотрудничать на море.

Восстановили дипотношения

В Эр-Рияде пока никак не прокомментировали заявление Шахрама Ирани. В случае если сторонам удастся создать военный союз, это изменит ситуацию на Ближнем Востоке.

Командующий ВМС Ирана Шахрам Ирани Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Iranian Army Office

В последнее время Иран и Саудовская Аравия, которые долгое время считались главными соперниками в регионе, активно налаживают отношения . 6–7 июня открываются посольство и генконсульство Ирана в Саудовской Аравии, а также представительство в штаб-квартире Исламской организации сотрудничества.

При этом по словам официального представителя иранского МИДа Насера Канани Чафи, работать диппредставительства стали еще до этого. В частности, дипломаты помогают иранским паломникам, направляющимся в королевство на хадж, который начнется 26 июня.

Непримиримые соперники

Эр-Рияд и Тегеран разорвали дипотношения в начале 2016 года. В Саудовской Аравии тогда казнили шиитского проповедника Нимра ан-Нимра. В результате саудовское посольство в Тегеране и консульство в Мешхеде атаковали толпы возмущенных иранцев.

Периодически стороны балансировали на грани открытого военного конфликта. Интересы двух стран постоянно пересекались. Например, в йеменском конфликте Саудовская Аравия и Иран поддержали противоборствующие стороны. Тегеран — хуситов, а Эр-Рияд возглавил арабскую коалицию, воюющую против них.

Иракские шииты с плакатами с изображением шейха Нимра аль-Нимра, казненного в Саудовской Аравии, на митинге, январь 2016 года Фото: AP/Karim Kadim

Примирить страны удалось в марте этого года. В Пекине представители двух государств подписали совместное заявление, договорившись нормализовать отношения и открыть посольства в течение нескольких месяцев.

Коалиция под эгидой США

В настоящее время на Ближнем Востоке действует коалиция по морской безопасности, возглавляемая США. В частности, она ведет борьбу с йеменскими и сомалийскими пиратами . Американский флот отвечает за безопасность судоходства.

Однако в конце мая власти ОАЭ решили выйти из объединения. В Абу-Даби отметили, что приняли такое решение «после продолжительной оценки эффективности сотрудничества в сфере безопасности со всеми партнерами».

Как сообщает The Jerusalem Post, за несколько недель до этого иранские военно-морские силы захватили несколько гражданских танкеров. Власти ОАЭ были разочарованы, что из Вашингтона не последовало никакой реакции, несмотря на то что до этого американские власти заявляли о проработке укрепления оборонительной позиции в регионе, а также о планах «улучшить координацию и взаимодействие» с союзниками в Ормузском проливе.

Фото: ТАСС/Zuma

Сейчас Тегеран предлагает выработать гарантии безопасности судоходства, которые бы стали альтернативой американским.

Как пишет катарский новостной портал Al-Jadid, государства Персидского залива, включая Иран, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Оман, сформируют военно-морской флот совместно с Китаем. Таким образом, главным участником новой коалиции может стать Пекин.

Задумка России

Идея о создании такой организации изначально была российской , отмечает в беседе с «Известиями» востоковед, публицист Андрей Онтиков.

— Весь пройденный путь также был довольно комплексно обозначен Россией. Но реализацией всего этого занялся Китай. Примирение между Саудовской Аравией и Ираном состоялось при посредничестве Пекина. Хотя должно было проходить в России , — считает эксперт.

Он подчеркнул, что российские и американские подходы в Персидском заливе и в арабском мире в целом кардинально различаются.

Фото: AP/Jon Gambrell

— У США это «разделяй и властвуй», «создавай кризисные ситуации», «сталкивай лбами» и «находясь над этой схваткой, снимай сливки». Американцы географически располагаются далеко, их эти конфликты если и затронут, то только по касательной, — отметил политолог.

Эксперт добавил, что РФ, напротив, находится близко к региону, поэтому российский подход в корне отличается. В его основе лежат стабилизация ситуации, диалог, невмешательство третьих стран в конфликты. Онтиков считает, что происходящее в целом отвечает интересам нашей страны.

— Россия несколько лет назад выступила с предложением, адресованным государствам Персидского залива, создать своего рода организацию по типу ОБСЕ для урегулирования спорных вопросов. При этом другим странам, которые находятся за пределами Персидского залива, отводилась бы максимум роль наблюдателей при этой организации, — напомнил собеседник.

По словам политолога, основной посыл российской дипломатии заключается в том, что в случае возникновения кризиса ключевая роль в их урегулировании должна отводиться странам-участницам, сопредельным государствам или местным региональным организациям.

Фото: ТАСС/dpa/Farshid-M. Bina

— Для Москвы это позитивный ход развития событий, потому что стабилизация ситуации на этой территории соответствующим образом отразится и на сопредельных регионах: и на Средней Азии, и потенциально на Закавказье. Если не будет отвлекающих факторов, Россия сможет сосредоточиться на действительно проблемных точках в своей внешней политике и больше заниматься внутренней политикой, — подытожил эксперт.

Выгода для РФ

Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня отмечает, что происходит дальнейшее развитие ирано-саудовской нормализации, которое приносит положительные плоды.

По мнению собеседника, Эр-Рияду и Тегерану долгое время навязывалась геополитическая конфронтация не только в физическом пространстве региона, но и на идейно-ценностном уровне. Тем временем Персидский залив, который после вторжения в 2003 году США в Ирак прозвали Американским озером, по сути, таковым и остается.

По словам эксперта, если посмотреть на количество американских баз в этом субрегионе, то возникают большие вопросы относительно суверенитета каждого государства, имеющего выход к Персидского заливу, в сфере безопасности.

— В целом по региону Ближнего и Среднего Востока у США более 64 баз, есть базы двойного назначения, есть базы, которые де-юре никак не оформлены, но США их используют, — отметил арабист.

Фото: ТАСС/Zuma

Он подчеркнул, что одним из ключевых принципов суверенитета государства является возможность самостоятельно обеспечивать свою безопасность, а также сотрудничать с другими региональными акторами.

— Иран и Саудовская Аравия наконец додумались, что у них есть общий интерес. О нормализации дипотношений было заявлено сразу, а вот достаточно неожиданные новости о возможном создании военного союза поступили сейчас. Можно назвать это прорывом. Большая часть экспертов и аналитиков ожидала это в среднесрочной перспективе, — рассказал специалист.

Обеспечение безопасности посредством региональных акторов выгодно всем сторонам , считает Останин-Головня. По его словам, когда гарантом безопасности выступает внерегиональный актор, доверия ему мало. В случае конфликта он может заявить, что урегулирование больше не входит в зону его стратегической ответственности. Страны региона хотят сами решать такие вопросы. Единственная угроза остается в лице Катара, известного своей неоднозначной региональной политикой.

По мнению политолога, России выгодны такие начинания, которые приведут к снижению роли внерегиональных акторов. В первую очередь США, во вторую — Великобритании в этой местности.

— Когда между Ираном и Саудовской Аравией существует острый конфликт, России, сохраняющей хорошие отношения с обеими сторонами, приходится искать баланс. Когда они сами стремятся к балансу и предпринимают реальные шаги вроде создания совместной флотилии, это снижает нагрузку как минимум на российский дипломатический корпус, — считает эксперт.

Фото: ТАСС/Zuma

Он добавил, что происходящее отвечает концепции российского МИДа — инклюзивной архитектуре безопасности в регионе Персидского залива с привлечением всех ключевых государств и акторов территорий.

Последствия для региона

У нормализации отношений между Ираном и Саудовской Аравией есть несколько измерений, считает сенатор Алексей Пушков. «Помимо удара по политике США, делавших ставку на изоляцию Ирана на Ближнем и Среднем Востоке, речь идет также об исключительно важном дипломатическом примирении главной шиитской и главной суннитской держав, которые долго открыто враждовали», — написал он в своем Telegram-канале.

По мнению сенатора, это будет иметь самые хорошие последствия для региона, поэтому приветствуется большинством расположенных там стран.

«И, конечно, это демонстрация новой самостоятельности стран незападного мира, которые развивают отношения между собой без особой оглядки на США. В XX веке такое вряд ли было бы возможным», — резюмировал Пушков.