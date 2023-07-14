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Шаг вперед, два назад: ядерная сделка с Ираном вновь отдаляется

Тегеран обвинил Францию и Германию в невыполнении договоренностей по СВПД
Фото: Getty Images/Handout
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Тегеран обвинил страны «евротройки» — Германию, Британию и Францию — в невыполнении обязательств Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В Иране уверены, что они несут такую же ответственность, как и Вашингтон. Как сейчас складывается судьба ядерной сделки, которую в 2015 году заключили Иран и страны «шестерки», разбирались «Известия».

Санкции вместо их отмены

Германия, Великобритания и Франция не выполнили свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. «Мы считаем, что европейские правительства, особенно эти три, несут такую же ответственность, как и США», — отреагировал представитель иранского МИДа Насер Канани Чафи.

В Тегеране подчеркнули, что незаконные ограничительные меры противоречат международному праву и нарушают права человека. Речь идет о нескольких пакетах санкций, введенных европейскими странами против иранских физических и юридических лиц.

В Иране уверены, что страны «ведут себя неприемлемо, когда выдвигают претензии в отношении Тегерана или вводят санкции на основе ложных обвинений», учитывая, что сами они не выполнили обязательств в рамках ядерной сделки.

Исламская республика и страны «шестерки», среди которых Россия, Китай, США, Британия, Германия и Франция, подписали СВПД летом 2015 года. Договоренность способствовала преодолению кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана, а также предусматривала постепенную отмену санкций в обмен на обязательства страны ограничить свою ядерную программу.

Министры иностранных дел Франции, Германии, Евросоюза, Ирана, Соединенного Королевства и США, а также китайские и российские дипломаты после заключения ядерной сделки

Министры иностранных дел Франции, Германии, Евросоюза, Ирана, Соединенного Королевства и США, а также китайские и российские дипломаты после заключения ядерной сделки

Фото: commons.wikimedia.org/United States Department of State

Ядерная сделка на грани срыва

Однако уже спустя три года занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп в одностороннем порядке покинул соглашение, а Вашингтон восстановил санкции против Тегерана. Пришедший к власти вслед за ним Джозеф Байден неоднократно давал понять, что Вашингтон готов вернуться в ядерную сделку.

С 2021 года страны ведут переговоры о восстановлении СВПД в первоначальном виде, однако пока безрезультатно.

В июне этого года стало известно, что замглавы иранского МИДа Али Багери Кани встретился в Абу-Даби с британским, немецким и французским коллегами для обсуждения «некоторых проблем, вызывающих взаимные опасения».

После этого появилась надежда на возобновление диалога — газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация Байдена «тайно возобновила переговоры с Тегераном, чтобы снизить вероятность появления в Иране ядерного оружия и достичь соглашения об обмене заключенными».

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Подробности встречи не сообщались. Однако, как писали СМИ, стороны обсуждали возможность согласия Ирана не обогащать уран выше 60% и освободить некоторых американских заключенных, содержащихся в Тегеране. В обмен на это Запад якобы обещал высвободить миллиарды замороженных иранских средств.

Однако такие шаги вызвали возмущение среди республиканцев. Бывший госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал администрацию Байдена. А бывший советник по национальной безопасности США при Трампе Джон Болтон назвал СВПД плохой сделкой, отметив, что «она никогда не станет лучше».

В начале июля газета The Guardian сообщила, что Британия и ЕС собрались нарушить ядерную сделку с Ираном и не намерены снимать ограничения по ракетной программе Тегерана. Срок договоренностей, согласно резолюции ООН, истекает в октябре 2023 года.

Баллистическая ракета большой дальности «Шахаб-3» во время военных учений «Великий пророк II»

Баллистическая ракета большой дальности «Шахаб-3» во время военных учений «Великий пророк II»

Фото: commons.wikimedia.org/Fars Media Corporation

Брюссель и Лондон объясняют свой отказ нарушениями договора со стороны Тегерана. Согласно условиям сделки, Ирану разрешалось обогащать уран на уровне 3,7%, однако сейчас, по мнению западных стран, Тегеран обогащает уран на уровне 60%.

Помимо этого, страны обвиняют Иран в том, что он якобы поставлял России дроны для спецоперации на Украине. Москва и Тегеран неоднократно опровергали такие сообщения. Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные заявления вбросом, отметив, что «российская армия использует беспилотники отечественного производства». В иранском МИДе заявили, что Тегеран передал Москве два беспилотника, но это произошло за несколько месяцев до начала СВО.

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Тегеран не доверяет Западу

Текущая ситуация с ядерной сделкой находится в достаточно подвешенном состоянии, считает политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов.

— С одной стороны, Запад хочет восстановить СВПД на новых условиях, неприемлемых для Ирана. С другой стороны, «евротройка» в лице Британии, Германии и Франции не видит смысла в ядерной сделке, считая, что этот документ уже устарел и нужно выработать новый устраивающий все стороны механизм, — поясняет Ибрагимов.

По его мнению, реальный шанс на возвращение американцев в ядерную сделку и запуск нормализации отношений между Тегераном и Западом был в августе прошлого года, когда возобновлялись переговоры между Ираном и США. Однако в результате дискуссия ни к чему не привела.

— Дело в том, что конфликт США и Ирана многолетний и многогранный. Разрешить накопившиеся проблемы даже за несколько лет не получится. Европейцы пытаются закрыть на этот момент глаза, считая, что если они выступят посредниками, то всё постепенно можно будет урегулировать, — пояснил эксперт.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Global Look Press/IMAGO/Christian Ditsch

Он добавил, что в Тегеране не доверяют «евротройке», так же как и США.

— Американцы, в свою очередь, выставляют два неприемлемых для Тегерана условия: снятие санкций не сейчас, а в будущем и отказ от отношений с Москвой и Пекином. В течение последних нескольких месяцев Иран провел переговоры с дипломатами из Великобритании, Франции и Германии как напрямую в Осло, так и на прочих площадках, — подчеркнул политолог в беседе с «Известиями».

Однако, по мнению специалиста, реального и ощутимого прогресса достичь не удалось. Во-первых, Запад, ссылаясь на сомнительные источники, обвиняет Иран в том, что тот отправляет оружие в Россию и, таким образом, участвует в украинском конфликте. Иран это категорически опровергает. Во-вторых, фактор Израиля продолжает играть роль краеугольного камня, считает Ибрагимов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает настаивать на том, что возвращаться в ядерную сделку категорически нельзя.

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— Считается, что это только развяжет Ирану руки. Выйдя из-под санкций Запада, он улучшит ситуацию в своей экономике, получит безбарьерный доступ к технологиям, а значит, разработает ядерное оружие, и тогда уже будет поздно. Хотя европейцы понимают, что их влияние на Иран стремительно иссякает, сделать они ничего не могут, — полагает эксперт.

Ибрагимов добавил, что Тегеран нормализовал отношения с соседями в регионе, на полноправной основе вступил в ШОС, вовсю проявляет интерес к БРИКС и таким образом разрушает изоляцию Запада.

— Несмотря на то что недавно верховный лидер исламской республики Али Хаменеи заявил, что Иран готов к переговорам и возвращению в договор, многие расценили это как формальное и дежурное дипломатическое высказывание, которое ни к чему не обязывает. В принципе так это и выглядит. Скорее всего, сделка в ближайшее время возобновлена не будет: к этому не готовы ни на Западе, в частности европейцы, ни в самом Иране, — подытожил Ибрагимов.

Президент Ирана Ибрахим Раиси принимает участие в заседании Шанхайской организации сотрудничества

Президент Ирана Ибрахим Раиси принимает участие в заседании Шанхайской организации сотрудничества

Фото: Global Look Press/Iranian Presidency

Ядерный вопрос останется без изменений

Перспектив достижения каких-то новых договоренностей на данном этапе, скорее всего, нет, считает публицист, востоковед Андрей Онтиков.

— Несколько недель назад в СМИ появились сообщения о том, что американцы и иранцы ведут переговоры, в том числе по ядерной тематике. Последовал комментарий со стороны России о том, что такие переговоры не исключаются, — отметил политолог.

По его словам, речь в данном случае о том, что Вашингтон и Тегеран попытаются достичь некоего двустороннего соглашения.

— То есть иранцы не так педалируют свою ядерную программу, а американцы в обмен что-то смягчают, отменяют какие-то санкции. Но в целом всеобъемлющего плана, который был до 2018 года, не просматривается, — пояснил эксперт.

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Он добавил, что если с американской стороны еще могут последовать какие-то послабления, то не факт, что США позволят европейцам возобновить с Ираном какое-либо сотрудничество, особенно в экономике.

— Ведь Иран интересует снятие санкций и возможность налаживать торгово-экономические отношения в первую очередь со странами Европы. Но это вообще не просматривается в перспективе, — рассказал специалист в беседе с «Известиями».

Онтиков полагает, что некие сепаратные договоренности между американцами и иранцами могут быть достигнуты. Но при этом Иран четко понимает и видит в США своего врага. По мнению политолога, Тегеран попытается что-то выжать из переговоров с Вашингтоном, но вряд ли это будет нечто прорывное для иранской экономики и для иранских торговых возможностей. У европейцев при этом есть ограничения на торговлю между странами ЕС и Тегераном и они будут сохраняться в дальнейшем, полагает востоковед.

Тегеран
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Подвижки едва ли возможны

В течение последних полутора лет политическое урегулирование иранской ядерной программы было заморожено, считает научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Данила Крылов.

— Не наблюдается никаких результативных подвижек. Ситуация достаточно патовая и для Ирана, и для других участников, заинтересованных в диалоге и достижении неких конструктивных компромиссных решений. Проблема в том, что США и другие западные союзники не готовы к политическому урегулированию и компромиссу, — пояснил эксперт.

По его мнению, главная проблема заключается в том, что американцы отказываются давать Ирану какие-то гарантии. Сам Тегеран находится в довольно сложной ситуации. Он всё еще, несмотря на многочисленные заявления, является членом ДНЯО, то есть связан обязательствами по нераспространению ядерного оружия. Но при этом ядерная программа для него — вопрос экзистенциальной безопасности.

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В настоящее время наличие у какой-то державы ядерного оружия является защитным фактором, который сдерживает остальных игроков от серьезной вооруженной конфронтации, уверен Крылов.

Для Ирана получение ядерных технологий и в перспективе создание ядерного оружия будут означать серьезное улучшение собственных позиций в вопросе региональной безопасности. Вместе с тем получение страной ядерного оружия означает увеличение числа участников ядерного клуба, что тоже никому не нужно, отмечает политолог.

— Получается патовая ситуация. Для Ирана отказ от собственной ядерной программы означает серьезную дыру в безопасности, а работа в этом направлении влечет за собой нарушение определенных обязательств. С другой стороны, в 2015 году был заключен СВПД, в результате которого были достигнуты договоренности между США и Ираном, — уточнил Данила Крылов.

Внутри Бушерской атомной электростанции

Внутри Бушерской атомной электростанции

Фото: Getty Images/Majid Saeedi

Он подчеркнул, что у ядерных технологий есть две стороны: военная и энергетическая. По его словам, получение собственной энергетической безопасности через АЭС — это важный элемент для безопасности государства. Особенно для Ирана, который является кросс-региональным лидером. Поэтому ситуация очень сложная. Она усугубляется еще и тем, что американцы ведут себя абсолютно неконструктивно и не намерены вступать в диалог до окончания очередных президентских выборов, считает эксперт.

Согласно его прогнозу, какие-то подвижки как в сторону заключения, так и в сторону расторжения договоренностей пока вряд ли возможны.

— Ситуацию осложняет еще и конкуренция двух американских партий — как друг с другом, так и в политических решениях на международной арене. Если одна сторона достигает договоренности, другая, приходя к власти, от них отказывается. Именно поэтому Тегеран запросил у Вашингтона письменные гарантии и не получил их, — пояснил эксперт.

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По его словам, определенные вопросы возникают к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ). Иран понимает, что агентство не будет действовать в интересах Тегерана или Москвы и Пекина. Европейские страны в настоящее время также активно используют фейки и провокации, проводят деструктивную информационную политику на европейском и международном уровне, дискредитируя остальных участников процесса, связанного с ядерными технологиями, пояснил Крылов.

Политолог считает, что МАГАТЭ будет поддерживать интересы и позицию США и европейских держав.

— Если эти позиции сойдутся на том, что необходимо достигнуть какого-то компромиссного решения, то оно будет поддержано. Но пока четыре игрока из шести не согласятся с необходимостью конструктивного диалога для достижения компромисса, никаких результатов не будет. И переговоры могут продолжаться вечность, — уверен специалист.

Бушерская АЭС

Бушерская АЭС

Фото: Getty Images/Mohsen Shandiz

В то же время отношения Тегерана с европейскими участниками сделки складываются непросто.

— Принято довольно много решений антииранского характера. США, скорее всего, не нужен диалог и поиск компромисса. Так что ситуация будет лишь затягиваться. Подвижки возможны в случае смены политических элит на тех, кто настроен на рациональный и конструктивный подход вместо эмоционально-деструктивного, — считает собеседник.

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Специалист отметил, что заключенная в 2015 году договоренность была выгодна всем странам.

— Впрочем, даже если какие-то рамочные соглашения будут заключены, отсутствие у Германии, Франции, Великобритании и США намерения исполнять договоренности может всё перечеркнуть, — подытожил Крылов.

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