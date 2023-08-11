Блинкен исключил смягчение санкций против Ирана после обмена заключенными

США не станут смягчать санкции, даже когда Иран освободит заключенных американцев. Об этом заявил в четверг, 10 августа, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Мексики Алисией Барсеной, трансляция которой велась PBC News Hour.

«Позвольте мне разъяснить ряд вещей. В любом случае, при любых обстоятельствах Иран не получит смягчения санкций», — заявил Блинкен, подчеркнув, что освобождение пяти граждан США, ранее задержанных в Иране, никак не отразится на отношениях государств.

Иран подтвердил договоренность с США обменяться заключенными в формате «пять на пять» 10 августа. В рамках соглашения с Тегераном Вашингтон также разморозит $6 млрд, которые будут переведены на счета в Катаре.

В тот же день газета The New York Times сообщила, что Иран и США решили пойти на сделку по обмену заключенными. По информации источников издания, соглашение между двумя государствами подразумевает освобождение пяти американских заключенных в обмен на нескольких иранцев, отбывающих наказание в тюрьме за нарушение санкций в отношении Ирана.

Из информации, опубликованной 10 марта на сайте Белого Дома, стало известно, что США продлили санкции в отношении Тегерана еще на год. Американский лидер Джо Байден заявил, что действия и политика иранских властей представляют «исключительную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов».

Великобритания, США и Евросоюз (ЕС) 24 апреля ввели санкции против четырех участников Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Ограничения были установлены за участие в нарушении прав человека или содействие им. Позже ЕС расширил санкции против Ирана за нарушения прав человека в стране, включив в черный список еще пять человек и две организации.