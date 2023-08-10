Иран подтвердил договоренность с США обменяться с заключенными в формате 5х5

Иран подтвердил договоренность с США обменяться с заключенными в формате «пять на пять», сообщило 10 августа агентство IRNA.



«В соответствии с соглашением, достигнутым при посредничестве третьей страны, пять иранских граждан, содержащихся в тюрьме в Соединенных Штатах, будут освобождены», — приводит слова из сообщения ТАСС.



Как сообщает издание в соцсети X (бывш. Twitter), в качестве первого шага, предусмотренного сделкой, власти Ирана перевели из тюрьмы под домашний арест пять граждан США.



В рамках соглашения с Тегераном Вашингтон также разморозит $6 млрд, которые будут переведены на счета в Катаре.

В этот день газета The New York Times сообщила, что Иран и США решили пойти на сделку по обмену заключенными. По информации источников издания, соглашение между двумя государствами подразумевает освобождение пяти американских заключенных в обмен на нескольких иранцев, отбывающих наказание в тюрьме за нарушение санкций в отношении Ирана.



В конце июля официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи заявил, что обмен заключенными между Ираном и США возможен, однако процесс зависит от воли Вашингтона.

В марте США продлили санкции в отношении Тегерана еще на год. Американский лидер Джо Байден заявил, что действия и политика иранских властей представляют «исключительную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов».

Великобритания, США и Евросоюз (ЕС) 24 апреля ввели санкции против четырех участников Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Ограничения были установлены за участие в нарушении прав человека или содействие им. Позже ЕС расширил санкции против Ирана за нарушения прав человека в стране, включив в черный список еще пять человек и две организации.