NYT сообщила о сделке по обмену заключенными между Ираном и США

Иран и США решили пойти на сделку по обмену заключенными. Об этом 10 августа сообщает The New York Times, ссылаясь на свои источники.

Газета пишет, что соглашение между двумя государствами подразумевает освобождение пяти американских заключенных в обмен на нескольких иранцев, отбывающих наказание в тюрьме за нарушение санкций в отношении Ирана, и доступ к замороженным иранским нефтяным активам на сумму $6 млрд в гуманитарных целях.

В материале также указывается, что пять американских заключенных покинут Иран тогда, когда деньги поступят на счет катарского банка. В настоящее время они находятся уже под домашним арестом, говорится в статье.

Издание утверждает, что трое из заключенных получили обвинения в шпионаже, сотрудничестве с враждебным государством или контактах с правительством США.

В конце июля официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи заявил, что обмен заключенными между Ираном и США возможен, но при этом процесс зависит от воли Вашингтона.

В марте Вашингтон продлил санкции в отношении Тегерана еще на год. По словам американского лидера Джо Байдена, действия и политика иранских властей продолжают представлять «исключительную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов».

Великобритания, США и Евросоюз (ЕС) 24 апреля ввели санкции против четырех участников Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Ограничения были установлены за участие в нарушении прав человека или содействие им. Затем ЕС расширил санкции против Ирана за нарушения прав человека в стране, включив в черный список еще пятерых человек и две организации.