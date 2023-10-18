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В МИД Ирана сообщили о прекращении санкций против страны в рамках ядерной сделки

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Фото: TASS/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
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Все ограничения, наложенные на Иран резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, утрачивают свою силу 18 октября, сообщил замглавы иранского МИДа Али Багери Кани.

«На сегодняшний день все ограничения, наложенные на физических и юридических лиц, упомянутых в резолюции 2231, в том числе положения о заморозке иранских активов, завершают свое действие, и их список будет удален с сайта ООН», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Все национальные и региональные ограничительные меры и санкции, введенные на основании резолюции 2231, должны быть отменены.

«Сохранение таких мер или введение новых явно нарушает букву и дух резолюции 2231 СБ ООН», — добавил замглавы иранского МИДа.

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Накануне в МИД РФ, комментируя прекращение действия требований резолюции 2231 СБ ООН, сообщили, что обмен продукцией с Ираном, подпадающей под охват режима контроля за ракетной технологией, больше не требует согласования Совета Безопасности ООН. Ведомство также осудило «недобросовестную практику, применяемую западными государствами» в отношении Ирана, а нагнетание иранской угрозы назвали проявлением недоговороспособности Запада.

Ранее в тот день стало известно, что Совет Евросоюза (ЕС) решил сохранить санкции против Ирана после 18 октября, как это предполагалось Совместным всеобъемлющим планом действий (СВДП). Отмечалось, что совет сохранил секторальные и индивидуальные меры, в частности те, которые якобы связаны с распространением ядерного оружия Ирана, а также эмбарго на поставки оружия и ракет.

Ранее, 15 сентября, стало известно, что Великобритания, Германия и Франция не намерены предпринимать шагов по отмене ряда санкций против Ирана в переходный день 18 октября. Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва призывает европейских участников СВПД к выполнению своих обязательств.

13 июля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что СВПД по иранской ядерной программе был разрушен США. По его словам, Вашингтон вопреки всем требованиям Устава ООН отказался выполнять принятую консенсусом резолюцию СБ ООН.

СВПД, закрепленный резолюцией 2231 СБ ООН, был заключен в 2015 году между Ираном с одной стороны и США, Россией, КНР и тремя европейскими участницами — Францией, ФРГ и Великобританией — с другой. США вышли из сделки в 2018 году. С тех пор прошло несколько раундов переговоров в Вене, направленных на восстановление соглашения, однако приблизиться к достижению договоренностей пока не удалось.

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