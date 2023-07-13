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Лавров возложил на США вину за провал иранской ядерной сделки

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Фото: TASS/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был разрушен Соединенными Штатами, заявил в четверг, 13 июля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Николая Иванова.

Он уточнил, что Соединенные Штаты вопреки всем требованиям устава ООН отказались выполнять принятую консенсусом резолюцию Совета Безопасности ООН, утвердившую СВПД.

«С тех пор как пришла администрация [президента США Джо] Байдена к власти, они заявили, что готовы возобновить действие этой программы, свое участие в этой программе. Но вместо того, чтобы просто принять конкретное решение о возобновлении в полном объеме резолюции и самой СВПД, они стали торговаться, пытаясь выбить из иранских представителей то, что не охвачено СВПД», — уточнил министр.

Лавров рассказал, что Тегеран предлагал Вашингтону заключить бессрочные договоренности по действию СВПД, чтобы ни одна из стран не могла прекратить их в одностороннем порядке. Однако администрация США отказалась, сказал глава российского МИДа.

«Я не очень оптимистично смотрю на возможности возобновления СВПД. Другое дело, что параллельно с этим буксующим и завязшим процессом идут неформальные, неофициальные, прямые неафишируемые контакты между иранцами и американцами по вопросам нормализации их отношений», — уточнил Лавров.

Он уточнил, что Россия будет приветствовать нормализацию отношений между США и Ираном, если это произойдет.

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6 июля постпред РФ при ООН Василий Небензя раскритиковал приглашение Украины на заседание СБ ООН по иранской сделке. Вместе с тем он добавил, что США и страны — члены ЕС стали саботировать процесс восстановления СВПД.

16 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что договоренностей между Соединенными Штатами Америки и Ираном по ядерной программе нет. Однако Вашингтон был бы рад их появлению.

В марте постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал, что в отличие от западных стран Иран, Россия и Китай обладают политической волей для переговоров по «реанимации» СВПД по иранской ядерной программе.

СВПД был заключен в 2015 году между Ираном с одной стороны и США, Россией, КНР и тремя европейскими участницами — Францией, ФРГ и Великобританией — с другой. США вышли из сделки в 2018 году.

С тех пор прошло несколько раундов переговоров в Вене, направленных на восстановление соглашения, однако приблизиться к достижению договоренностей пока не удалось.

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