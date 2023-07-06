Небензя раскритиковал приглашение Украины на заседание СБ ООН по иранской сделке

Приглашение Великобританией Украины на заседание СБ ООН по иранской ядерной программе станет очередным пятном на репутации ее председательства. Об этом заявил постпред РФ при ОНН Василий Небензя 6 июля.

«Приглашение к участию в сегодняшнем заседании в нарушение многолетней сложившейся практики Украины, которая не является участником ядерной сделки, — политизированный и провокационный шаг, нацеленный на подрыв конструктивной дискуссии по теме резолюции 2231 в Совете [Безопасности]», — сказал Небензя, выступая на заседании Совбеза всемирной организации.

Вместе с тем он добавил, что США и страны — члены ЕС стали саботировать процесс восстановления этой сделки.

Ранее, 2 июля, The Guardian сообщила, что Великобритания и ряд европейских государств собираются объявить о намерении впервые нарушить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе из-за якобы поставок дронов в Россию. В материале отмечается, что подобное решение чревато рисками, поскольку неясно, как отреагирует Тегеран.

16 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что договоренностей между Соединенными Штатами Америки и Ираном по ядерной программе нет. Однако Вашингтон был бы рад их появлению.

В марте постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал, что в отличие от западных стран Иран, Россия и Китай обладают политической волей для переговоров по «реанимации» Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

СВПД был заключен в 2015 году между Ираном с одной стороны и США, Россией, КНР и тремя европейскими участницами — Францией, ФРГ и Великобританией — с другой. США вышли из сделки в 2018 году.

С тех пор прошло несколько раундов переговоров в Вене, направленных на восстановление соглашения, однако приблизиться к достижению договоренностей пока не удалось.