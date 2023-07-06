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Небензя раскритиковал приглашение Украины на заседание СБ ООН по иранской сделке

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Фото: ТАСС/Zuma
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Приглашение Великобританией Украины на заседание СБ ООН по иранской ядерной программе станет очередным пятном на репутации ее председательства. Об этом заявил постпред РФ при ОНН Василий Небензя 6 июля.

«Приглашение к участию в сегодняшнем заседании в нарушение многолетней сложившейся практики Украины, которая не является участником ядерной сделки, — политизированный и провокационный шаг, нацеленный на подрыв конструктивной дискуссии по теме резолюции 2231 в Совете [Безопасности]», — сказал Небензя, выступая на заседании Совбеза всемирной организации.

Вместе с тем он добавил, что США и страны — члены ЕС стали саботировать процесс восстановления этой сделки.

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Ранее, 2 июля, The Guardian сообщила, что Великобритания и ряд европейских государств собираются объявить о намерении впервые нарушить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе из-за якобы поставок дронов в Россию. В материале отмечается, что подобное решение чревато рисками, поскольку неясно, как отреагирует Тегеран.

16 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что договоренностей между Соединенными Штатами Америки и Ираном по ядерной программе нет. Однако Вашингтон был бы рад их появлению.

В марте постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал, что в отличие от западных стран Иран, Россия и Китай обладают политической волей для переговоров по «реанимации» Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

СВПД был заключен в 2015 году между Ираном с одной стороны и США, Россией, КНР и тремя европейскими участницами — Францией, ФРГ и Великобританией — с другой. США вышли из сделки в 2018 году.

С тех пор прошло несколько раундов переговоров в Вене, направленных на восстановление соглашения, однако приблизиться к достижению договоренностей пока не удалось.

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