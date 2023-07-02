Guardian узнала о намерении Британии нарушить иранскую ядерную сделку

Великобритания и ряд европейских государств собираются объявить о намерении впервые нарушить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе из-за якобы поставок дронов в Россию. Об этом 2 июля сообщила газета The Guardian.

«Ожидается, что Великобритания и другие европейские державы впервые объявят о планах нарушить иранскую ядерную сделку 2015 года, когда подтвердят, что не собираются снимать санкции в отношении использования Тегераном ракет в октябре этого года, как того требует соглашение», — отмечает издание.

В материале отмечается, что подобное решение чревато рисками, поскольку неясно, как отреагирует Тегеран, так как он уже близок к тому, чтобы иметь возможность производить обогащенный уран оружейного качества.

В конце 2022 года американский лидер Джо Байден заявил, что в настоящий момент ядерная сделка с Ираном «мертва». Отсутствие договоренностей между Белым домом и Тегераном по ядерной программе подтвердил и госсекретарь США Энтони Блинкен в середине июня.

СВПД был заключен в 2015 году между Ираном с одной стороны и США, Россией, КНР и тремя европейскими участницами — Францией, ФРГ и Великобританией — с другой. США вышли из сделки в 2018 году.

С тех пор прошло несколько раундов переговоров в Вене, направленных на восстановление соглашения, однако приблизиться к достижению договоренностей пока не удалось.