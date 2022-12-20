Байден признал мертвой сделку с Ираном

Президент США Джо Байден заявил в кулуарах предвыборного митинга 4 ноября, что ядерная сделка 2015 года с Ираном «мертва», но подчеркнул, что США официально не объявят об этом. Об этом 20 декабря сообщил американский новостной портал Axios со ссылкой на опубликованное накануне видео.

Байден выразился о судьбе ядерной сделки в коротком разговоре с женщиной, присутствовавшей на его предвыборном митинге. Собеседница попросила политика объявить, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), как официально называется сделка с Ираном, мертв.

Американский лидер отказался делать это «по многим причинам».

«Он мертв, но мы не собираемся объявлять об этом. Длинная история», — сказал глава Белого дома.

Данный ролик стал убедительным подтверждением того, что администрация Байдена считает, что у сделки с Ираном нет будущего, пишет издание.

Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что действия стран Запада, а также генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша оставляют впечатление, будто они пытаются «заретушировать» факт одностороннего выхода США из СВПД в 2018 году.

При этом Небензя добавил, что в настоящий момент нет непреодолимых препятствий для восстановления СВПД в отношении ядерной программы Ирана и очень важно не потерять наработанный прогресс.

В этот же день постоянный представитель Ирана при ООН Амид Саид Иравани заявил, что Иран готов как можно скорее провести встречу на уровне министерств и обсудить восстановление СВПД. Дипломат подчеркнул, что «сейчас мяч на стороне США».

Договор СВПД заключили в 2015 году. Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

В 2022 году стороны вновь предпринимают попытки вернуться к переговорам по СВПД.