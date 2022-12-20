Реклама
Прямой эфир
Общество
В Донецке зафиксировали нетипичные разрушения после атаки ВСУ
Мир
Пентагон приостановил полеты всех 20 бомбардировщиков B-2
Общество
Грипп стал самым распространенным вирусным заболеванием в России
Мир
Байден может первым из президентов США посетить Нагасаки в 2023 году
Общество
Первая ячейка организации «Движение первых» появится в «Артеке»
Спорт
В Аргентине объявят выходной по случаю возвращения сборной с ЧМ-2022
Мир
Двое сирийских военных пострадали в результате обстрела пригорода Дамаска
Мир
Постпред Ирана в ООН заявил о готовности провести встречу по СВПД
Политика
Путин назвал сложной обстановку в новых регионах России
Экономика
Аналитик призвал россиян не покупать валюты недружественных стран
Мир
Стало известно о планах Гитлера устроить переворот в СССР в 1933 году
Мир
Небензя упрекнул ООН в попытке «заретушировать» выход США из СВПД

Небензя упрекнул ООН в попытке «заретушировать» выход США из СВПД

Небензя: Запад и генсек ООН хотят «заретушировать» факт одностороннего выхода США из СВПД
0
Фото: TASS/Pacific Press via ZUMA Press
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Действия стран Запада, а также генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша оставляют впечатление, будто они пытаются «заретушировать» факт одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом 19 декабря заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Отстоять уран: США подталкивают к заключению ядерной сделки с Ираном
Выборы в конгресс и активное сотрудничество Тегерана с Москвой сужают для Вашингтона окно возможностей

Так, дипломат отметил, что координатор «формата 2231» во время выступления не указал на, по его мнению, первопричину проблем с СВПД ― выход США из договора в одностороннем порядке и последовавшие затем санкции против Тегерана, нарушающие положения СВПД.

«В целом складывается впечатление, что и генсекретарь ООН, и наши западные коллеги сейчас стремятся максимально «заретушировать» факт одностороннего выхода Вашингтона из СВПД в 2018 году, что создает искаженную картину, будто бы «сделка» то ли начала разваливаться сама собой, то ли ― что еще более абсурдно ― что в ее «пробуксовке» изначально виноват Тегеран», ― подчеркнул Небензя.

Российский постпред в ООН добавил, что необходима полная отмена, по его словам, дискриминационных мер США против Ирана, нарушающих резолюцию 2231 Совбеза ООН касательно иранской ядерной проблемы.

При этом Небензя добавил, что в настоящий момент нет непреодолимых препятствий для восстановления СВПД в отношении ядерной программы Ирана и очень важно не потерять наработанный прогресс.

В этот же день постоянный представитель Ирана при ООН Амид Саид Иравани заявил, что Иран готов как можно скорее провести встречу на уровне министерств и обсудить восстановление СВПД. Дипломат подчеркнул, что «сейчас мяч на стороне США».

В то же время его американский коллега Роберт Вуд ответил, что инициатива все же находится в руках Ирана, который отверг предложенные варианты компромисса.

Договор СВПД заключили в 2015 году. Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

В 2022 году стороны вновь предпринимают попытки вернуться к переговорам по СВПД.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022