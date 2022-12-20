Небензя упрекнул ООН в попытке «заретушировать» выход США из СВПД

Действия стран Запада, а также генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша оставляют впечатление, будто они пытаются «заретушировать» факт одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом 19 декабря заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Так, дипломат отметил, что координатор «формата 2231» во время выступления не указал на, по его мнению, первопричину проблем с СВПД ― выход США из договора в одностороннем порядке и последовавшие затем санкции против Тегерана, нарушающие положения СВПД.

«В целом складывается впечатление, что и генсекретарь ООН, и наши западные коллеги сейчас стремятся максимально «заретушировать» факт одностороннего выхода Вашингтона из СВПД в 2018 году, что создает искаженную картину, будто бы «сделка» то ли начала разваливаться сама собой, то ли ― что еще более абсурдно ― что в ее «пробуксовке» изначально виноват Тегеран», ― подчеркнул Небензя.

Российский постпред в ООН добавил, что необходима полная отмена, по его словам, дискриминационных мер США против Ирана, нарушающих резолюцию 2231 Совбеза ООН касательно иранской ядерной проблемы.

При этом Небензя добавил, что в настоящий момент нет непреодолимых препятствий для восстановления СВПД в отношении ядерной программы Ирана и очень важно не потерять наработанный прогресс.

В этот же день постоянный представитель Ирана при ООН Амид Саид Иравани заявил, что Иран готов как можно скорее провести встречу на уровне министерств и обсудить восстановление СВПД. Дипломат подчеркнул, что «сейчас мяч на стороне США».

В то же время его американский коллега Роберт Вуд ответил, что инициатива все же находится в руках Ирана, который отверг предложенные варианты компромисса.

Договор СВПД заключили в 2015 году. Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

В 2022 году стороны вновь предпринимают попытки вернуться к переговорам по СВПД.