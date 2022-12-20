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Небензя указал на отсутствие препятствий для возобновления СВПД

Небензя: РФ не видит препятствий на пути к восстановлению иранской ядерной сделки
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Фото: Global Look Press/Roshan Norouzi
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В настоящий момент нет непреодолимых препятствий для восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в отношении ядерной программы Ирана и очень важно не потерять наработанный прогресс. Об этом 19 декабря заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

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«Сейчас крайне важный, хрупкий и ответственный этап. Попытки наращивать давление на Иран, постоянная немотивированная раскрутка спирали напряженности вокруг СВПД, надуманные выпады, единственной целью которых является провоцирование других участников, могут полностью перечеркнуть перспективы восстановления сделки», ― подчеркнул дипломат в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

В то же время Небензя назвал зрелым нынешний этап разработки плана по реанимации СВПД.

Ранее, 29 ноября, заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что при желании сторон восстановить соглашение можно быстро, но в настоящий момент судьба договора «висит на волоске». По его мнению, ситуацию вокруг СВПД осложняют действия, в частности, МАГАТЭ.

15 ноября постпред России в Вене Михаил Ульянов отметил, что договор по СВПД может быть заключен до конца 2022 года. Дипломат подчеркнул, что в настоящий момент все стороны представили свои условия и выразили готовность договариваться, в отличие от США.

До этого, 9 ноября, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организации пока не удалось выработать удовлетворяющие условия для принятия Ираном СВПД.

СВПД заключили в 2015 году. Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

В 2022 году стороны вновь начали предпринимать попытки вернуться к переговорам по СВПД.

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