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Постпред РФ допустил возобновление иранской ядерной сделки до конца года
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Постпред РФ допустил возобновление иранской ядерной сделки до конца года

Постпред РФ Ульянов заявил, что иранская ядерная сделка может быть возобновлена до конца года
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Фото: Global Look Press/Alexander Welscher
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Договоренности по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе могут быть достигнуты до конца года. Об этом заявил постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов 15 ноября.

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«Я лично ожидаю [договоренности до конца года]. Очень рассчитываю, что это состоится. Шансы есть. Наконец мы прошли промежуточные выборы в США, которые не напрямую, но воздействовали на процесс. Надеюсь, что теперь американским партнерам по переговорам ничто не мешает перейти к осуществлению финальных шагов, чтобы договоренность о восстановлении СВПД вступила в силу. Иранские коллеги готовы к этому, дело за США», — сказал он журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Он добавил, что в случае возобновления процесса «все развязки могут быть найдены в течение нескольких часов или нескольких дней» на данном этапе. Как передает «РИА Новости», со стороны США нет никаких признаков блокировать переговоры.

Ранее, 25 октября, США уведомили Иран о готовности продолжить переговоры по восстановлению СВПД по иранской ядерной программе. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков 14 октября заявил, что договоренности по восстановлению СВПД по иранской ядерной программе находятся в «пределах досягаемости».

В начале сентября Иран направил ответ главе Евросоюза (ЕС) по внешней политике Жозепу Боррелю относительно возобновления СВПД по иранской ядерной программе. Отмечалось, что в тексте содержатся «конструктивные подходы, нацеленные на завершение переговоров».

До этого, 25 августа, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США вместе с партнерами разрабатывают сценарии действий как на случай возобновления ядерной сделки с Ираном, так и на случай провала переговоров.

СВПД заключили в 2015 году. План предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из проекта и восстановлении санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

В 2022 году стороны вновь предприняли попытки вернуться к переговорам по СВПД.

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