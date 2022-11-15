Постпред РФ допустил возобновление иранской ядерной сделки до конца года

Договоренности по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе могут быть достигнуты до конца года. Об этом заявил постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов 15 ноября.

«Я лично ожидаю [договоренности до конца года]. Очень рассчитываю, что это состоится. Шансы есть. Наконец мы прошли промежуточные выборы в США, которые не напрямую, но воздействовали на процесс. Надеюсь, что теперь американским партнерам по переговорам ничто не мешает перейти к осуществлению финальных шагов, чтобы договоренность о восстановлении СВПД вступила в силу. Иранские коллеги готовы к этому, дело за США», — сказал он журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Он добавил, что в случае возобновления процесса «все развязки могут быть найдены в течение нескольких часов или нескольких дней» на данном этапе. Как передает «РИА Новости», со стороны США нет никаких признаков блокировать переговоры.

Ранее, 25 октября, США уведомили Иран о готовности продолжить переговоры по восстановлению СВПД по иранской ядерной программе. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков 14 октября заявил, что договоренности по восстановлению СВПД по иранской ядерной программе находятся в «пределах досягаемости».

В начале сентября Иран направил ответ главе Евросоюза (ЕС) по внешней политике Жозепу Боррелю относительно возобновления СВПД по иранской ядерной программе. Отмечалось, что в тексте содержатся «конструктивные подходы, нацеленные на завершение переговоров».

До этого, 25 августа, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США вместе с партнерами разрабатывают сценарии действий как на случай возобновления ядерной сделки с Ираном, так и на случай провала переговоров.

СВПД заключили в 2015 году. План предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из проекта и восстановлении санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

В 2022 году стороны вновь предприняли попытки вернуться к переговорам по СВПД.