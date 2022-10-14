В МИД РФ назвали мешающие восстановлению иранской ядерной сделки факторы

Договоренность по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе находится в пределах досягаемости, однако некоторые факторы влияют на обстановку. Об этом 14 октября заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Он сообщил, что не готов комментировать решения, которые звучат из Вашингтона, так как США усиливают санкции в отношении Ирана, но параллельно с этим дают «политические сигналы» о скором восстановлении СВПД.

«Наша позиция сводится к тому, что договоренность в пределах досягаемости. К сожалению, на обстановку влияет множество привходящих факторов, в том числе конъюнктурных, и это не упрощает решение задачи выхода на окончательный результат», — сообщил Рябков журналистам.

По его словам, Москва считает, что восстановление СВПД может стать вкладом в укрепление региональной безопасности, который интересен для всех стран.

В начале сентября Иран направил ответ главе Евросоюза (ЕС) по внешней политике Жозепу Боррелю относительно возобновления СВПД по иранской ядерной программе. Отмечалось, что в тексте содержатся «конструктивные подходы, нацеленные на завершение переговоров».

В конце августа сообщалось, что Иран готов поставить на мировой рынок 93 млн баррелей нефти, если нефтяные санкции в отношении страны, которые ввели США, будут отменены.

До этого, 25 августа, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США вместе с партнерами разрабатывают сценарии действий как на случай возобновления ядерной сделки с Ираном, так и на случай провала переговоров.

Вместе с тем источник «Известий» также в начале сентября отмечал, что если Иран и США не договорятся в ближайшие дни по поводу возобновления ядерной сделки, следующий раунд диалога будет возможен только после ноябрьских выборов в конгресс США.

СВПД заключили в 2015 году. План предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из проекта и восстановлении санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

В 2022 году стороны вновь предприняли попытки вернуться к переговорам по СВПД.