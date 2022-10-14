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В МИД РФ назвали мешающие восстановлению иранской ядерной сделки факторы

Замглавы МИД РФ Рябков: восстановление иранской ядерной сделки находится в пределах досягаемости
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Iranian Presidency
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Договоренность по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе находится в пределах досягаемости, однако некоторые факторы влияют на обстановку. Об этом 14 октября заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

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Он сообщил, что не готов комментировать решения, которые звучат из Вашингтона, так как США усиливают санкции в отношении Ирана, но параллельно с этим дают «политические сигналы» о скором восстановлении СВПД.

«Наша позиция сводится к тому, что договоренность в пределах досягаемости. К сожалению, на обстановку влияет множество привходящих факторов, в том числе конъюнктурных, и это не упрощает решение задачи выхода на окончательный результат», — сообщил Рябков журналистам.

По его словам, Москва считает, что восстановление СВПД может стать вкладом в укрепление региональной безопасности, который интересен для всех стран.

В начале сентября Иран направил ответ главе Евросоюза (ЕС) по внешней политике Жозепу Боррелю относительно возобновления СВПД по иранской ядерной программе. Отмечалось, что в тексте содержатся «конструктивные подходы, нацеленные на завершение переговоров».

В конце августа сообщалось, что Иран готов поставить на мировой рынок 93 млн баррелей нефти, если нефтяные санкции в отношении страны, которые ввели США, будут отменены.

До этого, 25 августа, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США вместе с партнерами разрабатывают сценарии действий как на случай возобновления ядерной сделки с Ираном, так и на случай провала переговоров.

Вместе с тем источник «Известий» также в начале сентября отмечал, что если Иран и США не договорятся в ближайшие дни по поводу возобновления ядерной сделки, следующий раунд диалога будет возможен только после ноябрьских выборов в конгресс США.

СВПД заключили в 2015 году. План предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из проекта и восстановлении санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

В 2022 году стороны вновь предприняли попытки вернуться к переговорам по СВПД.

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