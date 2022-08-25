Белый дом заявил о проработке двух сценариев по ядерной сделке с Ираном

США вместе с партнерами разрабатывают сценарии действий как на случай возобновления ядерной сделки с Ираном, так и на случай провала переговоров. Об этом 25 августа заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге, который транслировался YouTube-каналом NBC News.

«Администрация вместе с нашими партнерами готовится в равной степени и к сценарию, при котором будет взаимный возврат к полному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), и к сценарию, при котором его не будет», — сообщила Жан-Пьер.

Пресс-секретарь отдельно подчеркнула, что президент США Джо Байден не станет заключать договоренностей, которые не будут отвечать национальной безопасности Америки.

24 августа координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби рассказал о том, что Иран согласился пойти на ряд уступок для заключения повторной сделки в рамках СВПД.

19 августа телеканал CNN сообщил, что Иран отказался от требования исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в США в рамках переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий. Именно это требование иранской стороны было камнем преткновения в усилиях по восстановлению ядерной сделки.

Тогда же канал Al Jazeera рассказал, что европейское предложение о восстановлении СВПД с Ираном предполагает отказ от реализации ядерной программы с первого дня подписания и штраф для США в случае повторного выхода.

СВПД заключили в 2015 году. Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.