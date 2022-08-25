Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский провел телефонный разговор с Байденом
Мир
Посольство России обвинило власти Латвии в объявлении войны мемориалам
Мир
Вечный огонь зажгли впервые за долгое время на Саур-Могиле в ДНР
Мир
Полянский заявил о скором визите делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Мир
Посол Украины обвинил Испанию в недостаточных поставках оружия Киеву
Мир
Сервис отслеживания зафиксировал полет британского разведчика у Черного моря
Экономика
Москва и Минск договорились о переводе платежей в российские рубли
Экономика
Биржевая цена на газ в Европе впервые с марта превысила $3300
Мир
ВСУ нанесли удар из РСЗО «Ураган» по химзаводу «Стирол» в Горловке
Мир
В Белоруссии возбудили уголовные дела в отношении украинского депутата
Мир
Шедший в Грецию российский танкер столкнулся с катером в проливе Дарданеллы
Мир
Эрдоган захотел создать 30-километровую зону безопасности на границе Сирии и Турции
Сюжет:

Белый дом заявил о проработке двух сценариев по ядерной сделке с Ираном

0
Фото: REUTERS/Erin Scott
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США вместе с партнерами разрабатывают сценарии действий как на случай возобновления ядерной сделки с Ираном, так и на случай провала переговоров. Об этом 25 августа заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге, который транслировался YouTube-каналом NBC News.

Обогащение Ирана: как ядерная сделка скажется на мировом рынке нефти
Исламская республика сможет в короткие сроки увеличить добычу на миллион баррелей в день

«Администрация вместе с нашими партнерами готовится в равной степени и к сценарию, при котором будет взаимный возврат к полному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), и к сценарию, при котором его не будет», — сообщила Жан-Пьер.

Пресс-секретарь отдельно подчеркнула, что президент США Джо Байден не станет заключать договоренностей, которые не будут отвечать национальной безопасности Америки.

24 августа координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби рассказал о том, что Иран согласился пойти на ряд уступок для заключения повторной сделки в рамках СВПД.

19 августа телеканал CNN сообщил, что Иран отказался от требования исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в США в рамках переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий. Именно это требование иранской стороны было камнем преткновения в усилиях по восстановлению ядерной сделки.

Тогда же канал Al Jazeera рассказал, что европейское предложение о восстановлении СВПД с Ираном предполагает отказ от реализации ядерной программы с первого дня подписания и штраф для США в случае повторного выхода.

СВПД заключили в 2015 году. Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022