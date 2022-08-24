Белый дом заявил о согласии Ирана на ряд уступок по ядерной сделке

Иран согласен пойти на ряд уступок для заключения ядерной сделки. Об этом 24 августа сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби.

«Это правда, что Иран согласился сделать ряд уступок, позволивших нам добиться тех результатов, которые мы имеем сейчас. На данный момент мы ближе к соглашению, чем пару недель назад», — заявили Кирби во время брифинга.

19 августа CNN сообщил, что Иран отказался от требования исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в США в рамках переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Именно это требование иранской стороны было камнем преткновения в усилиях по восстановлению ядерной сделки.

Ранее в этот день телеканал Al Jazeera сообщил, что европейское предложение о восстановлении СВПД с Ираном предполагает отказ от реализации ядерной программы с первого дня подписания и штраф для США в случае повторного выхода.

18 августа руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриэнн Уотсон заявила, что США не идут на какие-либо уступки в заключении новой ядерной сделки с Ираном.

До этого, 16 августа, сообщалось, что власти США получили через Евросоюз ответ Тегерана на предложение Брюсселя по восстановлению СВПД по иранской ядерной программе и начали изучать его.

Накануне власти Ирана отправили ЕС свой ответ на предложения по восстановлению ядерной сделки. Содержание послания не раскрывается.

Ранее, 14 августа, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что финальная договоренность по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе может быть достигнута уже в ближайшую неделю.

12 августа газета Politico написала, что Евросоюз предложил снизить давление на КСИР Ирана ради возобновления ядерной сделки с Тегераном.

Тогда же Ульянов рассказал «Известиям», что судьба иранской ядерной сделки прояснится ориентировочно в промежутке между 15 и 18 августа. Он уточнил, что стороны вернутся к первоначальному варианту плана, но с небольшими модификациями по срокам.

В той же беседе Ульянов подчеркнул, что восстановление ядерной сделки существенно не повлияет на рынок нефти, Россия не ожидает для себя никаких негативных последствий. Причина этого кроется в том, что Иран сможет нарастить поставки нефти только со следующего года.

До этого, 4 августа, постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что страна вернется к исполнению обязательств в рамках СВПД, если получит от США гарантии экономической выгоды.

СВПД заключили в 2015 году. Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.