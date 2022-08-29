Иран поставит на рынок 93 млн баррелей нефти при отмене санкций США

Иран готов поставить на мировой рынок 93 млн баррелей нефти, если нефтяные санкции в отношении страны, которые ввели США, будут отменены. Об этом пишет агентство Bloomberg в понедельник, 29 августа, сославшись на информацию аналитической компании Kpler.

«Иран создал внушительную флотилию, груженную нефтью, которая может поступить на рынок довольно скоро», — подчеркивает директор JTD Energy Services Джон Дрисколл.

При этом при отмене санкций в отношении Тегерана, считает Дрисколл, «некоторое время» может уйти на разрешение вопросов страхования, транспортировки и организации спотовых и срочных сделок.

Отмечается, что 93 млн баррелей нефти и газового конденсата Ирана на данный момент хранятся на судах в Персидском заливе, у берегов Сингапура и близ Китайской Народной Республики, кроме того, небольшие нефтяные запасы есть и в наземных резервуарах Ирана.

24 августа координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Штатов Джон Кирби заявил о том, что Иран согласился пойти на ряд уступок для заключения повторной сделки в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

19 августа телеканал CNN сообщил об отказе иранской стороны от требования исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в Соединенных Штатах в рамках переговоров по восстановлению СВПД. Такое требование Ирана стало камнем преткновения в усилиях по восстановлению ядерной сделки.

Тем временем канал Al Jazeera отметил, что европейское предложение о восстановлении СВПД с Ираном включает в себя отказ от реализации ядерной программы с первого дня подписания и штраф для США в случае повторного выхода.

12 августа постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что после восстановления ядерной сделки Иран сможет нарастить поставки нефти только с 2023 года. Эта прибавка не окажет существенного влияния на мировой рынок нефти, отметил Ульянов в беседе с «Известиями».

В марте текущего года генеральный директор Организации портов и судоходства Ирана Али Акбар Сафайи сказал, что объем экспорта сырой нефти в Иране превысил 1,5 млн баррелей в сутки.

СВПД был заключен в 2015 году и предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Соединенные Штаты ввели санкции против Ирана в 2018 году. До этого Исламская Республика экспортировала около 2,5 млн баррелей в сутки. После введения санкций этот показатель упал до 700 тыс. баррелей в день.