Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин учредил медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока»
Мир
Британцы высмеяли поломку своего новейшего авианосца
Общество
Организатор незаконного автопробега в Москве признал вину
Мир
Глава Shell допустил растягивание газового кризиса в ЕС на несколько зим
Мир
СМИ узнали о раздражении Белого дома из-за высказываний Лиз Трасс
Мир
Шольц анонсировал поставку на Украину «нового суперсовременного оружия»
Мир
Турция захотела обсудить в НАТО применение Грецией комплексов С-300
Мир
Reuters сообщило о больших очередях за углем в Польше
Мир
Путин указал на попытки Запада дискредитировать национальную политику РФ
Туризм
Финляндия опубликовала новые правила получения туристических виз для россиян
Общество
Украинка Вовк лично привела в действие взрывное устройство в машине Дугиной
Мир
Страны Балтии предложили новые ограничения по SWIFT в отношении России
Сюжет:

Иран поставит на рынок 93 млн баррелей нефти при отмене санкций США

Bloomberg: Иран поставит на рынок 93 миллиона баррелей нефти в случае отмены санкций
0
Фото: Global Look Press/Ahmad Halabisaz
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Иран готов поставить на мировой рынок 93 млн баррелей нефти, если нефтяные санкции в отношении страны, которые ввели США, будут отменены. Об этом пишет агентство Bloomberg в понедельник, 29 августа, сославшись на информацию аналитической компании Kpler.

Обогащение Ирана: как ядерная сделка скажется на мировом рынке нефти
Исламская республика сможет в короткие сроки увеличить добычу на миллион баррелей в день

«Иран создал внушительную флотилию, груженную нефтью, которая может поступить на рынок довольно скоро», — подчеркивает директор JTD Energy Services Джон Дрисколл.

При этом при отмене санкций в отношении Тегерана, считает Дрисколл, «некоторое время» может уйти на разрешение вопросов страхования, транспортировки и организации спотовых и срочных сделок.

Отмечается, что 93 млн баррелей нефти и газового конденсата Ирана на данный момент хранятся на судах в Персидском заливе, у берегов Сингапура и близ Китайской Народной Республики, кроме того, небольшие нефтяные запасы есть и в наземных резервуарах Ирана.

24 августа координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Штатов Джон Кирби заявил о том, что Иран согласился пойти на ряд уступок для заключения повторной сделки в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

19 августа телеканал CNN сообщил об отказе иранской стороны от требования исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в Соединенных Штатах в рамках переговоров по восстановлению СВПД. Такое требование Ирана стало камнем преткновения в усилиях по восстановлению ядерной сделки.

Тем временем канал Al Jazeera отметил, что европейское предложение о восстановлении СВПД с Ираном включает в себя отказ от реализации ядерной программы с первого дня подписания и штраф для США в случае повторного выхода.

12 августа постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что после восстановления ядерной сделки Иран сможет нарастить поставки нефти только с 2023 года. Эта прибавка не окажет существенного влияния на мировой рынок нефти, отметил Ульянов в беседе с «Известиями».

В марте текущего года генеральный директор Организации портов и судоходства Ирана Али Акбар Сафайи сказал, что объем экспорта сырой нефти в Иране превысил 1,5 млн баррелей в сутки.

СВПД был заключен в 2015 году и предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Соединенные Штаты ввели санкции против Ирана в 2018 году. До этого Исламская Республика экспортировала около 2,5 млн баррелей в сутки. После введения санкций этот показатель упал до 700 тыс. баррелей в день.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022