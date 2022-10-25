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США завили о готовности продолжить переговоры с Ираном по ядерной сделке

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Iranian Presidency
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США уведомили Иран о готовности продолжить переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщает агентство IRNA 25 октября со ссылкой на главу Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

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По его словам, Вашингтон направил Тегерану соответствующее уведомление три или четыре дня назад.

Как рассказал «Известиям» 21 октября постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Россия рассчитывает, что переговоры по ядерной сделке могут возобновиться после промежуточных выборов в конгресс США — во второй половине ноября. При этом он подчеркнул, что сейчас мяч находится на стороне американцев.

Ранее, 14 октября, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что договоренности по восстановлению СВПД по иранской ядерной программе находятся в «пределах досягаемости».

По его словам, Москва считает, что восстановление СВПД может стать вкладом в укрепление региональной безопасности, который интересен для всех стран.

В начале сентября Иран направил ответ главе Евросоюза (ЕС) по внешней политике Жозепу Боррелю относительно возобновления СВПД по иранской ядерной программе. Отмечалось, что в тексте содержатся «конструктивные подходы, нацеленные на завершение переговоров».

В конце августа сообщалось, что Иран готов поставить на мировой рынок 93 млн баррелей нефти, если нефтяные санкции в отношении страны, которые ввели США, будут отменены.

До этого, 25 августа, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США вместе с партнерами разрабатывают сценарии действий как на случай возобновления ядерной сделки с Ираном, так и на случай провала переговоров.

СВПД заключили в 2015 году. План предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из проекта и восстановлении санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

В 2022 году стороны вновь предприняли попытки вернуться к переговорам по СВПД.

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