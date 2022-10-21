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Постпред Ульянов предрек возвращение США и Ирана к переговорам по ядерной сделке в ноябре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Иран и США могут прийти к итоговому соглашению по ядерной сделке после американских выборов — ориентировочно во второй половине ноября. Если это произойдет, то восстановить договоренности можно будет весьма быстро, поскольку требуется решить лишь технические вопросы. Об этом «Известиям» 21 октября рассказал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, подчеркнув, что сейчас мяч находится на стороне американцев.

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«Это связано, как я понимаю, с предстоящими промежуточными выборами в конгресс США. Администрация Штатов в преддверии выборов решила приостановить процесс. Вместе с тем говорить о том, что он завершен негативно, оснований нет. По крайней мере, пока мы исходим из того, что переговоры завершатся после выборов. Скорее всего, это будет вторая половина ноября», — уточнил постпред.

В этом случае, добавил дипломат, реально завершить согласование пакетного документа и принять решение по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) «в очень короткие сроки, потому что спорных вопросов осталось буквально несколько, и решение по каждому из них просматривается при наличии политической воли».

«Короче говоря, завершение переговоров — успешное или неуспешное — на данном этапе практически целиком зависит от США и от их готовности договариваться, искать приемлемый компромисс», — заключил Ульянов.

Последний раунд переговоров по СВПД в Вене завершился 8 августа. Как передает Associated Press слова верховного дипломата Евросоюза Жозепа Борреля, стороны согласовали окончательный текст и приготовились к консультациям со своими столицами. 5 октября представитель Госдепа Нед Прайс сообщил, что восстановление соглашения «не является нашей целью сейчас».

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Уран, товарищи: переговоры по СВПД могут возобновить в ноябре

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