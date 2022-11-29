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Рябков заявил, что судьба СВПД висит на волоске

Замглавы МИД России Рябков: судьба СВПД висит на волоске
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Iranian Presidency
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Москва надеется, что при желании оформить восстановление Соглашения по иранской ядерной программе (СВПД) можно быстро, но пока судьба договора «висит на волоске», заявил 29 ноября замглавы МИД России Сергей Рябков.

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По его словам, ситуация осложнилась после того, как ряд стран на сессии Совета управляющих МАГАТЭ продавил резолюцию с осуждением Ирана.

«Это классический пример хождения по политическим граблям, когда опыт ничему не учит», — сказал Рябков журналистам в кулуарах встречи в Фонде Горчакова.

В середине ноября постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов допустил, что договоренности по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе могут быть достигнуты до конца года.

В сентябре Иран направил ответ главе ЕС по внешней политике Жозепу Боррелю относительно возобновления СВПД по иранской ядерной программе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответ Тегерана на предложения Запада по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий дает основания считать маловероятным восстановление иранской ядерной сделки в ближайшей перспективе.

СВПД заключили в 2015 году. Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

В 2022 году стороны вновь предпринимают попытки вернуться к переговорам по СВПД.

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