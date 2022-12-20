Постпред Ирана в ООН заявил о готовности провести встречу по СВПД

Иран готов как можно быстрее провести встречу на уровне министерств и обсудить восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом 19 декабря заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амид Саид Иравани.

«Мы готовы к возобновлению переговоров в Вене для работы в духе сотрудничества с целью достичь согласованного решения и даже организовать министерскую встречу как можно скорее, чтобы объявить о возобновлении действия СВПД», ― подчеркнул дипломат в ходе заседания Совета Безопасности организации.

В то же время Иравани подчеркнул, что достижение договоренностей будет допустимо, лишь если США проявят свою политическую волю и согласятся выполнять свои обязательства.

«Сейчас мяч на стороне США», ― добавил постпред Ирана при ООН.

Отмечается, что постпред США в ООН Роберт Вуд ответил, что инициатива сейчас находится на стороне Ирана, поскольку тот, по его словам, отверг все компромиссные предложения.

Ранее в этот день постпред России при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии непреодолимых препятствий для возобновления СВПД. По его мнению, заключение сделки сейчас находится в очень хрупкой стадии, когда различные надуманные выпады для провоцирования Тегерана могут перечеркнуть перспективы заключения сделки.

До этого, 9 ноября, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организации пока не удалось выработать удовлетворяющие условия для принятия Ираном СВПД.

СВПД заключили в 2015 году. Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

В 2022 году стороны вновь начали предпринимать попытки вернуться к переговорам по СВПД.