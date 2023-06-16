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Блинкен заявил об отсутствии у США соглашения с Ираном по ядерной программе
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Блинкен заявил об отсутствии у США соглашения с Ираном по ядерной программе

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Iranian Presidency
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Договоренностей между Соединенными Штатами Америки и Ираном по ядерной программе нет, заявил 16 июня госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Сингапуре.

«Мы привержены тому, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие, <...> лучшим путем недопущения этого является дипломатия, но не отказываемся ни от каких вариантов», — сказал госсекретарь.

В то же время, он подчеркнул, что с радостью бы говорил о достижении договоренностей, но этого нет.

«Мы продолжаем активно работать над этим на регулярной основе, это отдельный от любых обсуждений в ядерной сфере трек», — добавил Блинкен.

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В марте постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал, что в отличие от западных стран Иран, Россия и Китай обладают политической волей для переговоров по «реанимации» Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

В начале года посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что достичь договоренностей по СВПД возможно, если США обратят внимание на национальные интересы и проявят гибкость.

При этом в декабре 2022 года президент США Джо Байден заявил в кулуарах предвыборного митинга, что в настоящий момент ядерная сделка с Ираном «мертва».

СВПД был заключен в 2015 году между Ираном, с одной стороны, и США, России, КНР и тремя европейскими участницами — Францией, ФРГ и Великобританией — с другой. Американский экс-президент Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты Америки из соглашения в одностороннем порядке в 2018 году.

С тех пор прошло несколько раундов переговоров в Вене, направленных на восстановление соглашения, однако приблизиться к достижению договоренностей пока не удалось.

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