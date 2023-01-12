Посол Ирана назвал условия достижения договоренности по СВПД

Достичь договоренностей по Совместному всеобъемлющему плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) возможно, если США обратят внимание на национальные интересы и проявят гибкость. Об этом в интервью «Известиям» 12 января заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Как напомнил дипломат, Тегеран не раз подчеркивал свою готовность заключить устойчивую договоренность.

«Если Соединенные Штаты, проявив сильную политическую волю, обратят внимание на свои национальные интересы и интересы других сторон СВПД, а также в срочном порядке проявят гибкость, мы достигнем уверенных условий по соглашению», — отметил посол.

СВПД был заключен в 2015 году между Ираном с одной стороны и США, РФ, КНР и тремя европейскими участницами — Францией, ФРГ и Великобританией — с другой. Американский экс-президент Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты из соглашения в одностороннем порядке в 2018 году.

С тех пор прошло несколько раундов переговоров в Вене, направленных на восстановление соглашения, однако приблизиться к достижению договоренностей пока не удалось.

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