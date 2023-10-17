МИД заявил о не требующих согласования ООН поставках ракетных технологий в Иран

Обмен продукцией Ирана и России, подпадающей под охват режима контроля за ракетной технологией, больше не требует согласования Совета Безопасности ООН. Об этом 17 октября заявил МИД РФ, комментируя прекращение действия требований резолюции СБ ООН, касающейся иранской ракетной программы и международного сотрудничества с Тегераном в данной сфере.

«Поставки в Иран и из ИРИ продукции, попадающей под охват Режима контроля за ракетной технологией, более не требуют предварительного согласования в СБ ООН», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что США и европейские страны были обязаны предпринять шаги по окончательной отмене «незаконных» односторонних санкций против Ирана. Вместо этого, вопреки своим обязательствам, Евросоюз (ЕС) решил сохранить антииранские ограничения.

В МИД осудили «недобросовестную практику, применяемую западными государствами» в отношении Ирана, а нагнетание иранской угрозы назвали проявлением недоговороспособности Запада.

Европейским странам необходимо отказаться от своей политики односторонних ограничений в отношении Тегерана, поскольку любые другие варианты ведут к эскалации вокруг иранской ядерной программы, подытожили в министерстве.

Ранее в этот день совет Евросоюза решил сохранить санкции против Ирана после переходного дня 18 октября в рамках ядерной сделки. Отмечается, что были сохранены секторальные и индивидуальные меры, в частности те, которые связаны с распространением ядерного оружия Ирана, а также эмбарго на поставки оружия и ракет.

До этого, 15 сентября, стало известно, что Великобритания, Германия и Франция не намерены предпринимать шаги по отмене ряда санкций против Ирана в переходный день 18 октября. Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва призывает европейских участников СВПД к выполнению своих обязательств.

Она отметила, что речь идет о положениях, касающихся ракетной программы Ирана, а также «заморозки» активов ряда физических и юридических лиц страны. Захарова подчеркнула, что эти требования не имеют отношения к урегулированию вокруг иранской ядерной программы и вводились на временной основе. Продлевать их не предполагалось.

В июле глава МИД России Сергей Лавров заявил, что СВПД по иранской ядерной программе был разрушен США. По его словам, Вашингтон, вопреки всем требованиям Устава ООН, отказался выполнять принятую консенсусом резолюцию СБ ООН.

СВПД был заключен в 2015 году между Ираном с одной стороны и США, Россией, КНР и тремя европейскими участницами — Францией, ФРГ и Великобританией — с другой. США вышли из сделки в 2018 году. С тех пор прошло несколько раундов переговоров в Вене, направленных на восстановление соглашения, однако приблизиться к достижению договоренностей пока не удалось.