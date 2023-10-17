Совет ЕС сохранил санкции против Ирана в рамках ядерной сделки

Совет Евросоюза (ЕС) решил сохранить санкции против Ирана после переходного дня 18 октября в рамках ядерной сделки. Об этом говорится 17 октября в заявлении организации.

«По мнению Совета, существуют веские причины воздержаться от снятия этих ограничений в переходный день (18 октября 2023 года), как первоначально предусматривалось Совместным всеобъемлющим планом действий», — отмечено на сайте совета.

Отмечается, что совет сохранил секторальные и индивидуальные меры, в частности те, которые связаны с распространением ядерного оружия Ирана, а также эмбарго на поставки оружия и ракет.

«Эти шаги не означают введения дополнительных санкций ЕС против Ирана. Более того, все санкции ЕС, которые уже были сняты в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), остаются снятыми», — говорится в документе.

Ранее, 15 сентября, стало известно, что Великобритания, Германия и Франция не намерены предпринимать шагов по отмене ряда санкций против Ирана в переходный день 18 октября. Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва призывает европейских участников СВПД к выполнению своих обязательств.

Она отметила, что речь идет о положениях, касающихся ракетной программы Ирана, а также «заморозки» активов ряда физических и юридических лиц страны. Захарова подчеркнула, что эти требования не имеют отношения к урегулированию вокруг иранской ядерной программы и вводились на временной основе. Продлевать их не предполагалось.

Ранее, 8 августа, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков обсудил с коллегами из Ирана попытки Запада навязать новые схемы по решению проблем, связанных с ядерной сделкой. Стороны подтвердили обоюдный настрой на реабилитацию договоренностей, которые были одобрены резолюцией Совбеза ООН.

До этого, 13 июля, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что СВПД по иранской ядерной программе был разрушен США. По его словам, Вашингтон вопреки всем требованиям Устава ООН отказался выполнять принятую консенсусом резолюцию СБ ООН.

СВПД был заключен в 2015 году между Ираном с одной стороны и США, Россией, КНР и тремя европейскими участницами — Францией, ФРГ и Великобританией — с другой. США вышли из сделки в 2018 году. С тех пор прошло несколько раундов переговоров в Вене, направленных на восстановление соглашения, однако приблизиться к достижению договоренностей пока не удалось.