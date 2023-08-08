Замглавы МИД РФ Рябков обсудил перспективы СВПД с коллегами из Ирана

Замглавы МИД РФ Сергея Рябков и заместители глав министерства иностранных дел Ирана в Тегеране в ходе консультаций подчеркнули неприемлемость попыток Запада навязать новые схемы по решению проблем, связанных с ядерной сделкой. Об этом говорится в опубликованном 8 августа по итогам встречи заявлении на сайте МИД РФ.

«Основное внимание было уделено перспективам Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД)», — отмечается в сообщении.

Сторонами был подтвержден обоюдный настрой на продолжение усилий, направленных на сохранение и восстановление реализации договоренностей, которые были одобрены резолюцией Совета безопасности (СБ) ООН.

Также Москва и Тегеран подчеркнули неприемлемость любых попыток со стороны Запада навязать новые схемы и подходы к решению проблем, связанных с СВПД, которые предполагают нанесение ущерба законному и взаимовыгодному российско-иранскому сотрудничеству в различных областях, отметили в МИДе.

Кроме того, в российском дипведомстве подчеркнули, что РФ и Иран едины в понимании вызовов, с которыми международное сообщество столкнулось при осуществлении резолюции Совета Безопасности ООН в результате проводимой США ошибочной политики «максимального давления» на Тегеран.

Помимо этого, Рябков обсудил обзорный процесс Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), ситуацию в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также проблематику биобезопасности и предотвращение гонки вооружений в космосе.

Ранее, 13 июля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что СВПД по иранской ядерной программе был разрушен США. По его словам, Соединенные Штаты вопреки всем требованиям устава ООН отказались выполнять принятую консенсусом резолюцию СБ ООН.

До этого, в марте, постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал, что в отличие от западных стран Иран, Россия и Китай обладают политической волей для переговоров по «реанимации» СВПД по иранской ядерной программе.

СВПД был заключен в 2015 году между Ираном с одной стороны и США, Россией, КНР и тремя европейскими участницами — Францией, ФРГ и Великобританией — с другой. США вышли из сделки в 2018 году.

С тех пор прошло несколько раундов переговоров в Вене, направленных на восстановление соглашения, однако приблизиться к достижению договоренностей пока не удалось.